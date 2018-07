Roseto | ruba acqua di mare e si becca 3mila euro di multa

ilgiornale

: Beccata mentre “RUBA” acqua di mare. Multa da 3000 euro - edicola_di : Beccata mentre “RUBA” acqua di mare. Multa da 3000 euro - cupoxtv : Beccata mentre “RUBA” acqua di mare. Multa da 3000 euro - RadioRoseto : Beccata mentre “RUBA” acqua di mare. Multa da 3000 euro -

(Di domenica 22 luglio 2018) Un imprenditore distava prelevando illegalmente dell'diutilizzando un'idrovora per riempire alcuni serbatoi all'interno del suo camion quando è stato sorpreso da alcuni militari. È successo a, protagonista un imprenditore che no ha saputo dare spiegazioni ai militari impegnati nell'operazione "Spiagge Sicure". Per lui, a quel punto, è scattata una sanzione amministrativa di. L'uomo, come riportato dal sito Cityrumors.it, stava "pescando" illegalmente l'didopo aver collegato a un'idrovora un tubo, il tutto a circa 10 metri dalla riva. Ma a cosa gli sarebbe servita l'di? Secondo i militari dell'Ufficio circondariale marittimo didegli Abruzzi, l'imprenditore stava facendo rifornimento per la sua attività di lavorazione del pesce. È probabile, quindi, che l'uomo abbia agito in altre occasioni.