Roma Trinità dei Monti | scoperto deposito di merci contraffatte

(Di domenica 22 luglio 2018). Avevano istallato una vera e propria base di stoccaggio di articoli contraffatti all’interno di un area a disposizione dell’azienda Ama: ieri la scoperta della Polizia Locale. Gli agenti del Reparto Pics (Pronto Intervento Centro Storico), durante il servizio di pattugliamento del territorio , hanno individuato ildi merce contraffatta in via Zucchelli, in zonadei. All’interno dell’area, utilizzata dall’Ama, i venditori abusivi avevano creato un nascondiglio della mercanzia, occultando migliaia di articoli, la maggior parte dei quali con marchi contraffatti, all’interno dei cassonetti, tra i sacchi dei rifiuti. Sequestrati circa 3000 prodotti, tutti di notevole rifinitura: borse, scarpe, cinte, magliette, costumi da bagno, portafogli, cappelli. La merce era destinata alla vendita nelle principali aree del Centro ...