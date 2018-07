Roma | scritta omofoba sul conto | ristorante riceve minacce di morte e striscione di Forza

Roma - scritta omofoba sul conto : locale licenzia cameriere dopo la polemica : In seguito alla denuncia del Gay Center sul caso di una coppia, il ristorante ha preso provvedimenti nei confronti del dipendente

Una coppia gay va in un ristorante a Roma e si ritrova la scritta "frocio" sullo scontrino : Dopo una cena al ristorante, al momento del conto, sullo scontrino trovano la scritta "frocio". Episodio di omofobia giovedì scorso a Roma, in via Domenico Fontana, vicino piazza San Giovanni, alla Locanda Rigatoni. A denunciare l'accaduto al sito Bitchyf S., un ragazzo gay di 21 anni che insieme al suo fidanzato era andato nel locale per trascorrere una serata tranquilla. I due hanno ordinato dei primi, chiedendo ...

Allarme bomba sul volo Roma-Chicago per una scritta nel bagno. Perizia calligrafica ai passeggeri : Paura sul volo 971 di United da Roma a Chicago. Per 'potenziali motivi di sicurezza' il Boeing 767 con a bordo 207 passeggeri e 11 membri dell'equipaggio è stato fatto atterrare all'aeroporto di Shannon, in Irlanda. A far scattare l'Allarme, secondo indiscrezioni, sono stati alcuni appunti rinvenuti in un bagno del velivolo: in uno si faceva riferimento a una bomba a bordo.Alla luce della scoperta e dopo aver valutato la situazione, ...

