Roma | Malcom è pronto per Di Francesco

Roma - Malcom : la trattativa potrebbe chiudersi a breve (RUMORS) : Malcom del Bordeaux è vicinissimo a vestire la maglia della Roma. La società capitolina, dopo aver ceduto Alisson al Liverpool, ha reinvestito subito quei soldi sul mercato fiondandosi sull'esterno brasiliano: secondo quanto rivela SportMediaset la Roma ha presentato un'offerta da 35 milioni di euro più bonus, arrivando così fino a una cifra che si avvicina ai 38 milioni di euro complessivi. Il giocatore dovrebbe firmare un contratto da circa ...

Roma - è fatta per Malcom : trattativa ai dettagli - tutte le cifre dell’affare : Malcom pronto ad approdare a Roma per una nuova esperienza dopo essersi messo in luce con la maglia del Bordeaux Roma davvero ad un passo da Malcom. Il calciatore del Bordeaux si appresta a firmare un nuovo contratto col club giallorosso. Dopo un lungo corteggiamento, Monchi è riuscito a piazzare il colpo, acquistando uno dei giovani più promettenti della Ligue1. Malcom arriverà alla Roma per 35 milioni più alcuni bonus che si dovrebbero ...

Roma - colpo Malcom : affare da 35 milioni - bruciata la concorrenza dell’Everton : colpo Malcom- Roma sulle ali dell’entusiasmo. Dopo aver ceduto Alisson al Liverpool per 75 milioni di euro, i capitolini hanno subito messo a segno l’11° colpo di mercato. E’ fatta per Malcom. L’esterno offensivo arriverà dal Bordeaux per 35 milioni di euro. Un rinforzo di grande spessore e qualità per Di Francesco. bruciata totalmente la […] L'articolo Roma, colpo Malcom: affare da 35 milioni, bruciata la ...

Roma - è fatta per Malcom : Monchi chiude per 35 milioni più bonus : Malcom-Roma, ci siamo. Il brasiliano, non convocato dal Bordeaux per l'amichevole odierna contro l'Union Berlino, è ad un passo dal club giallorosso. Manca ormai soltanto l'ufficialità ma ieri, in ...

