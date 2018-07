Roma | falso allarme bomba per una valigia abbandonata vicino al Colosseo

Metro C Roma - truffa - corruzione e falso : in 25 rischiano processo - tra loro Improta - Alemanno e Incalza. “Rubati 320 milioni” : Sono in 25 a rischiare il processo per i reati che vanno dalla truffa (per 320 milioni) alla corruzione e al falso. La Procura di Roma ha chiuso le indagini relative ai lavori legati alla Metro C di Roma. Tra gli indagati anche l’ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno, l’ex assessore alla Mobilità Antonello Aurigemma (giunta Alemanno), l’ex assessore alla Mobilità Guido Improta (giunta Marino), l’ex dirigente del ministero delle ...

Virginia Raggi - processo per falso a Roma/ Ultime notizie inchiesta nomine : Sindaco in aula - sentenza autunno : Roma, inchiesta nomine: Virginia Raggi al processo per falso sulla nomina di Renato Marra, fratello di Raffaele. sentenza in autunno: le Ultime notizie live(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 13:07:00 GMT)

Roma : falso allarme bomba a centro commerciale Porta di Roma : Roma – falso allarme bomba nel centro commerciale Porta di Roma, nella zona di Bufalotta. A segnalare la presenza di un ordigno nascosto tra le auto di uno dei parcheggi interrati e’ stata una chiamata anonima al 112, fatta da un uomo con accento italiano. Immediata l’attivazione dei Carabinieri, che sono intervenuti sul posto con gli uomini della Compagnia di Montesacro insieme agli artificieri e alle unita’ cinofile. ...

Roma - falso allarme bomba sotto il Campidoglio : strada riaperta : Rientrato l'allarme bomba in Campidoglio. Via Petroselli è stata chiusa al traffico per un pacco sospetto. Sul posto gli artificeri. Caos traffico. A far scattare l'allarme una valigia abbandonata in ...

Roma : Sequestrata una centrale del falso al Prenestino : Roma – Il Gruppo GSSU (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) della Polizia Locale di Roma Capitale ha posto sotto sequestro un appartamento in via Casali del Drago –zona Prenestino- nell’ambito di un’indagine sul commercio illegale nella capitale. Sono state fermate 11 persone all’interno di quella che viene considerata una vera e propria centrale di smistamento e lavorazione di merci contraffatte: borse, abbigliamento, prodotti di noti marchi ...

Due anni fa Raggi diventava sindaco di Roma : oggi a processo per falso : Si apre oggi, nel tribunale di Roma, il processo a Virginia Raggi per falso. La vicenda è legata alla nomina di Renato Marra, fratello dell'ex capo del personale Raffaele, che nel 2016...

Roma - esplosioni e panico in metro per un falso allarme bomba : evacuazione di massa - rabbia e paura [FOTO] : 1/15 Fabrizio Corradetti/LaPresse ...

