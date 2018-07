Roma | cacciato il funzionario che aveva registrato la doppia omogenitorialità

"A.L.B.E. - A Life Beyond Earth" di Elisa Fuksas : viaggio a Roma - tra i cacciatori di Ufo : "Vogliono usarmi ma non adesso, dicono". "E tu sei consenziente?"."No." Stefania è sul letto, con gli occhi chiusi, in uno stato di trance. "Con chi parlo?", chiede il maestro durante una seduta di ipnosi che assomiglia tanto una seduta spiritica. Cerca una connessione con gli extra terrestri. "Siamo in tanti e non abbiamo nome", risponde ansimando Stefania, la voce alterata e sofferta. "Puoi chiamarci 8, come il simbolo dell'infinito. Le ...