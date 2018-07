Rohani | Trump non giochi con coda leone

Hassan Rohani a Donald Trump - "Non giochi con la coda del leone - o se ne pentirà" : "Non giochi con la coda del leone, altrimenti se ne pentirà": il presidente iraniano Hassan Rohani ha usato oggi questa espressione (l'equivalente di 'scherzare col fuoco') per mettere in guardia il presidente Usa Donald Trump contro le sue politiche ostili nei confronti dell'Iran."Signor Trump, - ha detto Rohani parlando ad un incontro con gli ambasciatori iraniani - noi siamo uomini d'onore e coloro che hanno garantito la sicurezza ...