Roger Federer sostiene l' ATP World Team Cup | ' Sarebbe un grande successo'

Cristiano Ronaldo : 'Amo il tennis - mi piace Roger Federer' : René Meulensteen , assistente di Sir Alex Ferguson al Manchester United, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport e ha parlato di Cristiano Ronaldo , neo acquisto della Juventus, e della sua passione per il tennis. Infatti allo staff del Manchester non andava a genio il comportamento e il linguaggio del ...

Cristiano Ronaldo - il retroscena firmato dal suo ex allenatore : il segreto da campione ‘rubato’ a Roger Federer : Cristiano Ronaldo e il segreto sportivo ‘rubato’ a Roger Federer: il fuoriclasse portoghese ha imparato dal tennista a mantenere l’autocontrollo dopo gli errori Cristiano Ronaldo è considerato uno dei calciatori più forti della storia del calcio, secondo molti forse anche il più forte. Il fuoriclasse portoghese, con il passare degli anni, ha smussato diversi lati del suo carattere che gli hanno permesso di migliorare ...

Scherma - Paolo Pizzo : “La condizione non è ottimale ma io ci provo. Mi ispiro a Roger Federer” : Domani prenderanno il via i Mondiali di Scherma a Wuxi. C’è grande attesa per l’Italia, che vuole riscattare un Europeo che l’ha vista subire il sorpasso nel medagliere dalla Russia. La squadra azzurra si presenta in terra cinese con grandi ambizioni e con la volontà di riprendersi il ruolo di miglior nazione al mondo, proprio come era successo nella passata stagione a Lipsia. Nella spada si rivedrà in pedana Paolo Pizzo. Il ...

L'agente di Roger Federer spiega i motivi dietro il contratto con Uniqlo : Il signor Yanai, CEO di Uniqlo, è davvero entusiasta di far crescere il brand Federer in Asia e intorno al mondo. Tutti sanno che Roger ha un'enorme passione per la moda. E' stata una grande ...

'Roger Federer pensa di essere un grande fifone' - Bear Grylls : Roger Federer ha subito uno shock dopo l'uscita ai quarti di finale di Wimbledon contro Kevin Anderson . Prima di dirigersi verso la stagione su erba, l'attuale numero due del mondo ha preso una pausa di 2 mesi dal tennis e ha trascorso parte di quel tempo sulle montagne della sua Svizzera. Federer è stato ospite speciale del programma 'Running Wild with Bear Grylls', in ...

Ex ballboy Wimbledon : 'Roger Federer un signore. Andy Murray il peggiore' : ' Roger Federer è un vero gentiluomo in tutto ciò che fa, ed era proprio cosi anche con noi, ' ha dichiarato in esclusiva a Express Sport. ' Anche Rafael Nadal è molto bravo, chiede spesso il suo ...

Wimbledon – Effetto Federer anche sulla finale : Roger non c’è - crollano i prezzi dei biglietti : Roger Federer, favorito per la vittoria di Wimbledon, è stato eliminato ai quarti: i prezzi dei biglietti per la finale sono crollati Dopo 2 lunghe settimane di spettacolo, nel pomeriggio di oggi Wimbledon avrà la sua naturale conclusione. Dopo aver assistito ieri alla vittoria di Angelique Kerber nella finale femminile, quest’oggi sul centrale si sfideranno Novak Djokovic e Kevin Anderson per eleggere il campione maschile dei ...

Quanto costa il kit Uniqlo di Roger Federer? Il prezzo di vendita fa infuriare i fan : e mancano le scarpe! : Quanto costa il kit Uniqlo di Roger Federer? Decisamente troppo: fan infuriati per il prezzo di vendita della divisa del campione svizzero griffata dal nuovo brand asiatico Il matrimonio firmato a suon di milioni fra Roger Federer ed Uniqlo non sembra nato sotto una buona stella. Il primo torneo giocato dal campione di Basilea con il nuovo sponsors, quello di Wimbledon nel quale partiva da favoritissimo, è terminato ai quarti di finale, ...

Il coach di Angelique Kerber : 'Kasatkina è la Roger Federer della WTA' : ... porre l'attenzione su come stavo giocando, cercare di muovermi bene, rimandare un sacco di palle indietro ed accettare anche il fatto che lei è molto brava, ' ha ammesso la ex numero 1 del mondo. ...

Roger Federer ha venduto la sua villa a Wollerau - ma l'affare è pessimo! : ... 1.200 metri quadrati di terreno e vetrate che si affacciano direttamente sul lago, questi i punti di forza dell'abitazione Il compratore pare sia una persona importante nel mondo finanziario ...

Wimbledon – Volandri critica Federer : “sconfitta contro Anderson? Nadal non avrebbe perso. Ecco cosa ha sbagliato Roger” : Mentre tutti hanno esaltato il talento di Kevin Anderson, dopo la vittoria nei quarti di finale di Wimbledon contro Federer, Filippo Volandri ha preferito sottolineare i demeriti di Roger Uno dei risultati più inaspettati di Wimbledon è stato, senza ombra di dubbio, quello legato all’eliminazione di Roger Federer. Il campione svizzero è stato battuto nei quarti di finale da Kevin Anderson, dopo una maratona durata oltre 4 ore di ...

Nadal : 'Molto dispiaciuto per Roger Federer'. Del Potro : 'Rafa ha meritato' : Roger non è più qui, adesso è realta, fa parte del nostro sport, ma mi dispiace molto. E' impossibile vincere sempre, anche per un campione come lui. Ha avuto molte possibilità ma non è riuscito a ...

Wimbledon 2018 : i risultati dei quarti di finale maschili. Roger Federer eliminato! Rafa Nadal batte Del Potro al quinto set : è semifinale con Djokovic! : L’impensabile è accaduto, l’inconcepibile si è avverato. È la frase che meglio racchiude la giornata di quarti di finale del tabellone maschile di Wimbledon. Come altro definire l’eliminazione di Roger Federer, testa di serie numero uno del torneo e, manco a dirlo, favoritissimo. A firmare l’impresa è stato Kevin Anderson, che mai prima di oggi aveva strappato un solo set allo svizzero. Una tradizione che si stava ...

Wimbledon 2018 : Roger Federer abdica. Chi salirà sul trono? Novak Djokovic può completare il ritorno : La notizia del giorno a Wimbledon è presto detta. Roger Federer è stato sconfitto ai quarti di finale da Kevin Anderson. Già questo basterebbe come sorpresa, ma possiamo fare ancora meglio, aggiungendoci che il sudafricano ha vinto dopo essere stato sotto due set a zero: è il primo a battere il campione svizzero in un torneo dello Slam recuperando tale svantaggio, il primo a farlo annullando un match point. Perché se Federer avesse concretizzato ...