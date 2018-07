Roberto Speranza coordinatore nazionale di Mdp | Avanti con LeU | ma serve soggetto

huffingtonpost

(Di domenica 22 luglio 2018)è stato eletto, all'unanimità,di Articolo 1 Mdp dall'assembleadel movimento. "A me non interessa l'idea di una piccola forza autoreferenziale e minoritaria in cui isolarci ed autocompiacerci - ha affermato nel suo intervento - L'esperienza di LeU a cui abbiamo tutti lavorato con il massimo di determinazione e generosità non ha prodotto i risultati sperati. In campagna elettorale ci siamo impegnati a dare una casa a tutti quelli che ci hanno sostenuto".Nelle parole delc'è una consapevolezza: da sola LeU non basta a dare nuovo vigore alla sinistra italiana e, per questa ragione, spiega, deve puntare a non essere una forza marginale, di minoranza. Nei suoi piani la costruzione di "un partito della sinistra e del lavoro che è quello di cui l'Italia ha bisogno. Liberi e Uguali è un primo ...