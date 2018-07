Riverdale 3 cast | il personaggio di Penelope Ann Miller Vs Archie

ilnotiziangolo

(Di domenica 22 luglio 2018)& news – Una new entry fra gli attori che vedremo nella terza stagione svela il destino di. Abbiamo lasciato ildi KJ Apa ad un passo dal carcere e sembra proprio cheAnnsarà il legale che tratterà il caso di. Tutto fa pensare che non se la caverà come il padre di Jughead, anche se FP non ha di certo fatto una bella fine. Ildi3 ci regala così alcune delle anticipazioni sulla prossima trama.3 arruola un avvocato spietatoAnnstringerà fra le mani del suola vita del giovane. Il caso dell’attore di punta dello show non sembra poi così complicato e tutto grazie ad Hiram Lodge (Mark Consuelos) ed alle mosse messe in atto nel finale della precedente stagione. Esperta e dalla parlantina facile, l’attrice interpreterà l’avvocato Wright. Sarà lei ...