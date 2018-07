Ritorno lira | un grandissimo successo per Nobel economia E francobolli in lire si

Ritorno alla lira - boom per Italia per premio Nobel. E già francobolli in lire per spedire pacchi - lettere : Si può spedire ancora risparmiando n modo legale con l'uso di francobolli facili anche da reperire. E poi cosa fare in mancato arrivo della posta o ritardo..

Perché con il Ritorno alla lira il debito pubblico ci costerebbe di più e faremmo più austerità? : ... porre fine all'era della liretta, che oltre ad averci regalato un quindicennio abbondante di alta inflazione, ci lasciava in dote il più alto debito pubblico in rapporto al pil del mondo avanzato. ...

Wimbledon 2018 : Roger Federer abdica. Chi salirà sul trono? Novak Djokovic può completare il Ritorno : La notizia del giorno a Wimbledon è presto detta. Roger Federer è stato sconfitto ai quarti di finale da Kevin Anderson. Già questo basterebbe come sorpresa, ma possiamo fare ancora meglio, aggiungendoci che il sudafricano ha vinto dopo essere stato sotto due set a zero: è il primo a battere il campione svizzero in un torneo dello Slam recuperando tale svantaggio, il primo a farlo annullando un match point. Perché se Federer avesse concretizzato ...

Ma Savona vuole davvero il Ritorno alla Lira? Breve storia del 'Piano B' : ... spiega alle telecamere che un piano per l'uscita ordinata dall'Euro e un ritorno ad una moneta nazionale, come era la Lira, era qualcosa che già l'ex ministro dell'economia Giulio Tremonti aveva ...