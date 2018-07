Riforma pensioni | con superbonus e Quota42 potrebbe cambiare la Fornero dal 2019

Blastingnews

: @MorenoAngelini @YouTube Mi spiace Moreno, non mi convince affatto. Sulla riforma delle pensioni solo un analfabeta… - danielesauve : @MorenoAngelini @YouTube Mi spiace Moreno, non mi convince affatto. Sulla riforma delle pensioni solo un analfabeta… - germy591 : RT @susiamoremio2: #rispettateilcontratto @Montecitorio @Mov5Stelle @M5S_Camera @cosimo_adelizzi @M5sCamera @BuompaneG @FedericoDinca @L… -

(Di domenica 22 luglio 2018) Tanti ancora i dubbi in campo previdenziale, ma attraverso le varie dichiarazioni di Salvini e Di Maio e le notizie apparse sui vari media, oltreché le dichiarazioni di Brambilla Lega, inizia finalmente a delinearsi in maniera leggermente più chiara quella cheessere ricordata come la contro. In linea di massima daldovrebbe vedersi attuata subito la quota 100 condel 30% per chi restera' al lavoro VIDEO, poi dal 2020essere la volta della quota 41, checedere il passo per questioni finanziarie alla quota 42 senza limiti anagrafici, e si andra' verso l’abolizione dell’Ape sociale. I dettagli., Quota 100 dalda 64 anni e 36 di contributi conLa misura più attesa di tutte, perchériguardare un alto numero di persone, è la quota 100. In campagna elettorale si era inteso che la quota 100 ...