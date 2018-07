Rifare una classe dirigente

Cattive strade - una rototatoria tutta da Rifare : Nel recente passato, il tratto della Tresemane che si trova nel territorio del Comune di Udine, ovvero viale Tricesimo, è stato risistemato. Un intervento atteso da molto tempo, anche per colpa del ...

Buffon : 'Serie B con la Juve una scelta che Rifare i. Il ritiro mi spaventa...' : Buffon : 'Quando ho scelto ero felice di farlo, perché penso che ci siano uomini, giocatori, che hanno l'opportunità di dare speranza in questo sport tramite le loro decisioni. Era un momento in cui ...

"La mia storia d'amore con Gigi D'Alessio è stata una delle più belle d'Italia. Lo Rifarei 3500 volte" : "Una delle più belle storie d'amore d'Italia". Così Anna Tatangelo ha definito la storia d'amore con Gigi D'Alessio. Ospite di Cristina Parodi a Domenica In su Rai1, la Tatangelo ha aggiunto: "Lo dico con orgoglio, perché quando le cose sono fatte col cuore, sono fatte in maniera sincera, non c'è altro da aggiungere, lo rifarei tremilacinquecento altre volte".E, parlando della sua attuale situazione, ha spiegato: "La ...