Repubblica | basta con Che Guevara Sergio leader della sinistra fucsia

Corea del Nord - per la festa della Repubblica basta test missilistici : ritornano i “giochi di massa” : Il prossimo settembre la Corea del Nord riprenderà i famigerati “giochi di massa” a distanza di cinque dall’ultima edizione. La manifestazione si terrà in concomitanza con il 70esimo anniversario della fondazione della Repubblica popolare, data in passato festeggiata con test nucleari e missilistici. Segno del nuovo “corso pacifico” intrapreso dal leader Kim Jong-un, impegnato a ricucire il dialogo con la comunità ...