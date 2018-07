Replica Le verità nascoste ottava puntata | fiction non disponibile su Mediaset Play

Blastingnews

(Di domenica 22 luglio 2018) Prosegue su Canale 5 l'appuntamento con laLe verita'che vediamo in onda tutti i venerdì sera in prima visione assoluta. Ieri sera è andata in onda l'di questa prima serie che non sta brillando dal punto di vista degli ascolti televisivi. Tuttavia coloro che ieri sera non erano davanti al televisore per re lade Le verita'rimarranno delusi nel sapere che lanon può essere recuperata in streaming online su. VIDEO L'de Le verita'non si può rivedere in streaming Se siete dei fan dellae questa mattina vi siete collegati sul portale gratuito diper rivedere l'trasmessa ieri sera in televisione, avrete avuto modo di notare che lanon èin streaming. A differenza di quello che accade per gli altri programmi e per le altredel ...