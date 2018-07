Reina tra Milan e mercato | “io al Chelsea ed Higuain rossonero? Ecco cosa dico”

sportfair

(Di domenica 22 luglio 2018) Pepenon vuole sentire parlare di calcioper adesso, il suo arrivo alcrea una grande concorrenza con Donnarumma ”Io al? È solo un’ipotesi. Io in questi giorni voglio solo godermi l’inserimento in questo gruppo. A Sarri mando un in bocca al lupo, è un allenatore che mi ha dato moltissimo e sono molto legato a lui. Se mi piacerebbe giocare conal? È un’altra ipotesi. Ho sentito Morata? No, ma siamo amici”. Sono queste le prime parole di Pepedaista, riportate dall’Ansa questa sera. Tutte le voci di calciosono dunque state rimandate al mittente dallo spagnolo, almeno per il momento…L'articolotra: “io aleddico” SPORTFAIR.