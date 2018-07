Reina | io e Donnarumma due numero uno

Milan - Gattuso non si preoccupa del dualismo Reina-Donnarumma : “Chi sta meglio gioca”. Il dualismo fra Donnarumma e Reina sembra non preoccupare Rino Gattuso, secondo cui “è meglio avere due grandi portieri anziché no: sarà un problema per me scegliere ma è meglio così”, ha spiegato l’allenatore rossonero, che è pronto ad accogliere a Milanello Carlos Bacca, reduce dal prestito al Villarreal, ma a certe condizioni. “Se arriva e devo sentire discorsi da bischero, ...

Reina : 'Per nulla preoccupato dal Milan. Su Donnarumma e il Napoli...' : Napoli e Milan, ma non solo. Pepe Reina, che dal primo luglio sarà ufficialmente un giocatore rossonero, si è confessato al Corriere dello Sport: ' In azzurro sono stati quattro anni meravigliosi dal punto di vista sportivo e umano. Ho conosciuto gente incantevole e siamo stati capaci, come squadra, di andare vicino a un sogno. L a Juve ...

Pazza idea Napoli : e se fosse Donnarumma il “dopo-Reina”? : Donnarumma alle prese con le tante voci di calciomercato che lo coinvolgono, adesso anche il Napoli si è fatto sotto Il Napoli si appresta a chiudere una stagione ricca di soddisfazioni in campionato, nonostante nelle ultime giornate sia svanito il sogno scudetto. Di certo la squadra del patron De Laurentiis ci riproverà nella prossima stagione, con ambizioni rinnovate ed una squadra che di certo sarà rinforzata sul mercato. Ci sarà da ...