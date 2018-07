Record presenze per World Ducati Week

A Rimini è Record di presenze - ma negli alberghi manca il personale : Per Rimini quella 2018 è già l'estate dei record, positivi e negativi. Se da una parte la capitale della riviera romagnola si avvia verso il record di presenze, con le prime stime che indicano un +8% rispetto alla scorsa stagione, dall'altra gli albergatori lamentano una carenza di personale senza precedenti. A lanciare l'allarme sul Corriere della Sera è Patrizia Rinaldis, presidente della Federalberghi di Rimini:"In questi ...

Deruta " La notte dei bambini trasforma il centro storico in una favola. Record di presenze - bambini e genitori soddisfatti " Toniccini "... : Trampolieri, mangiafuoco, spettacoli di magia, musica e Teatro Kamishibai hanno animato il centro storico di Deruta che a luci soffuse, accompagnate dall'amica luna, è stato lo scenario ideale per "...

Estate 2018 : Record di 219 milioni di presenze quest’anno - secondo Confesercenti : Ci siamo. La stagione più attesa dell’anno è arrivata e con l’Estate sono milioni le persone da tutto il mondo che hanno già deciso dove trascorrere un periodo di relax per staccare dal lavoro e dagli impegni quotidiani. L’Estate è un periodo molto atteso da chi attende di partire per una meritata vacanza, ma al tempo stesso è la stagione più importante per tutti quei lavoratori e aziende che vivono di turismo, soprattutto in ...

Censimento - in Italia i rom sono 180.000. Roma Record con 6.550 presenze : 'Il ministro dell'Interno Salvini sembra non sapere che in Italia un Censimento su base etnica non è consentito dalla legge'. A parlare è Carlo Stasolla, presidente dell'Associazione 21 luglio, ...

Censimento - in Italia i rom sono 180.000. Roma Record con 6.550 presenze : 'Il ministro dell'Interno Salvini sembra non sapere che in Italia un Censimento su base etnica non è consentito dalla legge'. A parlare è Carlo Stasolla, presidente dell'Associazione 21 luglio, ...

Nameless - festival da Record : tagliato il traguardo delle 40mila presenze : Barzio , Lecco, , 5 giugno 2018 - Obiettivo raggiunto. Il Nameless music festival ha tagliato il traguardo delle 4 0mila presenze . La tre giorni di spettacoli a Barzio, nell'area della Fornace ha fatto il pieno di spettatori amanti della musica dance elettronica provenienti da tutta Europa. La rassegna ha offerto una line-up ricca di dj e artisti ...

Turismo - in Calabria il Record di arrivi e di presenze turistiche nel 2017 : Oliverio ha poi sottolineato che la Calabria è stata anche meta di importanti manifestazioni sportive come i campionati del mondo di Kitesurf e i campionati nazionali di vela; che le maggiori testate ...

Piano City Milano chiude un'edizione da Record : oltre 100mila presenze : Milano, 21 maggio 2018 - oltre 470 concerti e più di 500 pianisti. Si è chiusa ieri sera, con un concerto di Vinicio Capossela, la settima edizione di Piano City Milano che ha fatto registrare oltre ...