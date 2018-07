Raikkonen | Vettel? Ci sono regole chiare

F1 - le pagelle del GP Germania 2018 : Vettel insufficiente - Hamilton sontuoso - Raikkonen solido : Andiamo a scoprire le pagelle del GP di Germania 2018, una gara ricca di colpi di scena che ha premiato Lewis Hamilton ed ha visto l’incredibile ritiro di Sebastian Vettel: pagelle GP Germania 2018 F1 Sebastian Vettel 2: Doveva essere il suo GP. La partenza ottima dalla pole e la gestione della corsa lasciavano presagire un trionfo ed invece è stato un disastro. Al 52° giro l’errore che non ti aspetti: un’uscita di strada ...

F1 - ordine d’arrivo GP Germania 2018 : risultato e classifica. Lewis Hamilton vince dopo una grande rimonta. Vettel fuori - Bottas e Raikkonen sul podio : Emozioni a non finire nel GP di Germania di F1. Nella seconda parte di gara è arrivata la pioggia a scombinare i piani e a farne le spese è stato Sebastian Vettel, finito contro le barriere, lasciando strada a Lewis Hamilton, autore di una rimonta pazzesca dalla 14esima posizione e vincitore, anche con un pizzico di fortuna. Sul podio con lui Valtteri Bottas e Kimi Raikkonen. ordine D’ARRIVO DEL GP DI Germania DI F1 1. Lewis Hamilton 2. ...

Formula 1 - Ferrari scatenata : pole di Vettel - Bottas secondo - Raikkonen in seconda fila : Ferrari in pole a Hockenheim al Gp di Germania con Sebastian Vettel che brucia tutti con un tempo di 1:11.212. Fuori Lewis Hamilton alla fine della Q1 per un guasto idraulico, partirà dalla 14ma ...

Germania : Vettel in pole davanti a Bottas e Raikkonen. Hamilton out : Si prevedeva tempesta per queste qualifiche in Germania, che si è materializzata non sotto forma di pioggia ma di colpi di scena. In pole, Sebastian Vettel, la seconda nel GP di casa e la 55° in carriera, davanti a Valtteri Bottas e a Kimi Raikkonen, con Lewis Hamilton fuori dai giochi al termine del Q1 […] L'articolo Germania: Vettel in pole davanti a Bottas e Raikkonen. Hamilton out sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, ...

F1 : Gp Germania - Vettel conquista pole dinanzi Bottas e Raikkonen : Sebastian Vettel, con la sua Ferrari, ha conquistato la 55 pole position della sua carriera al Gran Premio di Germania di Formula 1, sul circuito di Hockenheim.Il tedesco, leader del Campionato del Mondo, inizierà sulla griglia di partenza domenica davanti ai finlandesi Valtteri Bottas (Mercedes) e Kimi Raikkonen (Ferrari). Vittima di un problema idraulico, il britannico Lewis Hamilton (Mercedes), a cui Vettel dà otto ...

Ferrari - Vettel parte in pole davanti a Bottas e Raikkonen : a Ferrari di Sebastian Vettel ha conquistato la pole position nel Gran Premio di Germania. Il pilota tedesco partirà davanti alla Mercedes di Valtteri Bottas ed alla Rossa di Kimi Raikkonen. In quarta ...

F1 – La felicità di Vettel - la competitività di Bottas e la fiducia di Raikkonen : le prime impressioni dei piloti dopo le qualifiche di Hockenheim : Sebastian Vettel, Valtteri Bottas e Kimi Raikkonen parlano dopo le qualifiche sul circuito di Hockenheim, valide per il Gp di Germania Sebastian Vettel conquista la pole position sul suo circuito di casa. Ad Hockenheim il tedesco si consacra per la 55ª volta in carriera pole man nelle qualifiche del campionato mondiale di Formula Uno. Dietro il ferrarista, si piazzano Valtteri Bottas e Kimi Raikkonen. Giornata sfortunata per Lewis ...

Sebastian Vettel - GP Germania 2018 : “Vincere qui sarebbe speciale. Raikkonen? È positivo per il team ma le decisioni non spettano a me” : Sebastian Vettel ha partecipato alla conferenza stampa con cui si è aperto il GP di Germania. Si corre ad Hockenheim, ovvero a casa del pilota della Ferrari, che qui ha una motivazione in più. “Vincere qui sarebbe speciale. Questa può essere l’ultima volta per un po’ di tempo ed è un peccato. Io vengo da qui, sono cresciuto a mezz’ora da questa zona e questo circuito significa tanto per me“. Stavolta la vittoria, la ...

F1 - Briatore punge Vettel e la Ferrari : “Hamilton è più forte del tedesco. Il Mondiale Costruttori? Con Raikkonen in squadra…” : L’imprenditore italiano ha analizzato l’attuale Mondiale di Formula 1, soffermandosi poi sulla lotta iridata tra Sebastian Vettel e Lewis Hamilton La lotta per il Mondiale di Formula 1 stuzzica e non poco anche Flavio Briatore che, da spettatore interessato, ha fatto le carte a questo appassionante duello tra Mercedes e Ferrari. Photo4 / LaPresse Intervistato da Radio Capital, l’imprenditore italiano ha espresso il ...

F1 - quanti sorrisi in casa Ferrari : Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen protagonisti di una sfida abbastanza curiosa [VIDEO] : I due piloti della Ferrari si sono affrontati in una sfida di palleggi, vinta dal tedesco con il punteggio di 35 a 23 Una sfida all’ultima palleggio, un confronto lontano dalla pista che ha fatto sorridere Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen. I due piloti della Ferrari si sono dati battaglia nel corso di un video dello sponsor Shell, con l’obiettivo di fare più palleggi possibile in trenta secondi di tempo. Il tedesco si è ...

Formula 1 : Vettel trionfa a Silverstone davanti a Hamilton - anche Raikkonen sul podio : Sebastian Vettel centra l’impresa: il Gp di Gran Bretagna, la gara di casa che Lewis Hamilton vinceva dal 2014, è sua. Un trionfo costruito con il sorpasso al via sul rivale e poi, dopo due safety car, superando Bottas nell’ultima parte della gara....

DIRETTA FORMULA 1/ Ferrari - trionfo Vettel e Raikkonen show : ira Lewis e Bottas flop (Gp Gran Bretagna 2018) : DIRETTA FORMULA 1 F1 gara live Gp Gran Bretagna 2018 Silverstone: ordine d'arrivo, vincitore e podio della decima gara della stagione (oggi 8 luglio).(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 19:00:00 GMT)

Vettel vince a Silverstone davanti a Hamilton e Raikkonen : Con un sorpasso a cinque giri dalla fine su Valtteri Bottas, Sebastian Vettel ha vinto un emozionante e movimentato GP di Gran Bretagna, in cui Lewis Hamilton ha rimontato dal 18° al 2° posto finale. A completare il podio Kimi Raikkonen, che al via è entrato in contatto con l’inglese della Mercedes, partito malissimo dalla […] L'articolo Vettel vince a Silverstone davanti a Hamilton e Raikkonen sembra essere il primo su ...

F1 - Classifica Mondiale costruttori 2018 : la Ferrari allunga in testa - +20 sulla Mercedes. Vettel e Raikkonen volano : La Ferrari allunga in testa alla Classifica del Mondiale costruttori 2018 dopo il GP di Gran Bretagna. La vittoria di Sebastian Vettel e il terzo posto di Kimi Raikkonen permettono di guadagnare sulla Mercedes, ora distante 20 punti. Classifica Mondiale costruttori F1: # SCUDERIA PUNTI 1. Ferrari 287 2. Mercedes 267 3. Red Bull 199 4. Renault 70 5. Haas 51 6. McLaren 48 7. Force India 48 8. Toro ...