motorinolimits

: Raikkonen salva la domenica Ferrari. Che dimentica Marchionne - BarbaraPremoli : Raikkonen salva la domenica Ferrari. Che dimentica Marchionne - MotoriNoLimits : Raikkonen salva la domenica Ferrari. Che dimentica Marchionne -

(Di domenica 22 luglio 2018) Poteva essere un successo, ma così non è stato. In una gara decisa dalla pioggia, laporta a casa un terzo posto con Kimi. Per Vettel, partito dalla pole, il primo ritiro dell’anno (fino a oggi è stato l’unico pilota sempre a punti) per un errore alla curva 13, all’ingresso del Motodrom. Un … L'articolola. CheMotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.