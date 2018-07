Rai | verso l accordo Lega-M5S Salini favorito per il posto di ad Ma la partita è ancora

Dal salto in lungo a Mister Universo - Riccardo Pagan vola ai CaRaibi per vincere il concorso di bellezza [GALLERY] : Riccardo Pagan è il giovane italiano che si è classificato per la fase finale di Mister Universo, il 24enne che aspira alla corona è un ex atleta della Nazionale italiana di salto in lungo Riccardo Pagan sarà in questi giorni ai Caraibi, dove potrebbe aggiudicarsi il titolo di Mister Universo 2018. Il 24enne è pronto a dare battaglia ai suoi rivali per aggiudicarsi la Corona del concorso di bellezza. Le sue ambizioni sono alte, ma il ...

Rai - Bianchi Clerici verso la presidenza. Cdp - braccio di ferro nel governo : Eletti 4 consigliari di viale Mazzini. Polemica su Barachini in Vigilanza Rai, Alberto Barachini eletto presidente Commissione vigilanza

Cdp - in pole un uomo del rigore Barachini verso la Vigilanza Rai : Entra nel vivo la tornata delle nomine pubbliche. Oggi si giocano due partite strategiche, primo banco di prova per la tenuta dell'alleanza gialloverde: Cdp e Rai. Trovata la quadra, potrebbero andare ...

Rai : Coletti e Cellini scelti dai 5 stelle con il voto online. Bianchi Clerici (Lega) verso la Presidenza : Dunque il voto online ha decretato i due candidati del Movimento 5 stelle al Consiglio di Amministrazione della Rai. Beatrice Coletti con 6.577 preferenze è stata la più votata dagli iscritti del Movimento guidato da Luigi Di Maio, segue Paolo Cellini con 4253 voti. La giornalista del Tg1 Claudia Mazzola ha ottenuto 4005 voti, quindi a seguire Enrico Ventirce 2779 e Paolo Favale 2414 preferenze.Saranno dunque Beatrice Coletti e Paolo Cellini i ...

Rai - verso intesa per il cda : un consigliere a testa a M5S - Lega Fdi e Pd. Coletti e Cellini i candidati 5 stelle dal voto on line : Cellini ha lavorato in Microsoft e Disney e insegna Economia digitale alla Luiss. 'La Rai diventa una grande azienda e si salva se sarà una Rai indipendente, libera e dove il merito e, solo il merito,...

Rai - verso intesa per il cda : un consigliere a testa a M5S - Lega Fdi e Pd. Coletti e Cellini i candidati 5 stelledal voto on line : Un consigliere di amministrazione della Rai indicato dal Movimento 5 stelle, uno dalla Lega, uno da Fdi e uno dal Pd. È questo lo schema che sarebbe oggetto di un accordo politico alla vigilia...

Il Copasir al renziano GueriniGasparri verso la Vigilanza Rai Nomine - 2 poltrone agli sconfitti : Pronte due Nomine pesanti nello scacchiere politico. Il Comitato di controllo dei servizi segreti andrà al renziano Guerini, Minniti ko. Vigilanza Rai a Fi, favorito Gasparri. Nessun accordo Cdp Segui su affaritaliani.it

Tensione a Gaza - razzi verso Israele. Raid sulla Striscia - : Gli attacchi dei palestinesi ai territori israeliani hanno innescato la risposta di Tel Aviv: già tre le offensive contro postazioni di Hamas. Ieri gli scontri al confine, dove un 15enne è rimasto ...

Raimondo Todaro verso Tale e quale show 2018 : Sono partiti i provini per la prossima edizione dello spettacolo musicale del venerdì sera di Rai1 Tale e quale show e sono stati annunciati gli ingressi in giuria di Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme che andranno ad affiancarsi alla sempre eterna Loretta Goggi.Ma evidentemente il piatto forte del programma, anzi l'ossatura di questa trasmissione è il cast di concorrenti che animano con le loro imitazioni il celebre programma diretto e ...

I Retroscena di Blogo : Raimondo Todaro verso Tale e quale show 2018 : Sono partiti i provini per la prossima edizione dello spettacolo musicale del venerdì sera di Rai1 Tale e quale show e sono stati annunciati gli ingressi in giuria di Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme che andranno ad affiancarsi alla sempre eterna Loretta Goggi.Ma evidentemente il piatto forte del programma, anzi l'ossatura di questa trasmissione è il cast di concorrenti che animano con le loro imitazioni il celebre programma diretto ...

Diretta / Campionati Italiani Ciclismo 2018 streaming video tv Rai : verso il gran finale! (oggi) : Diretta Campionati Italiani Ciclismo 2018: info streaming video e tv, orario, percorso e vincitore del titolo nazionale, oggi 30 giugno a Darfo Boario Terme.(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 15:30:00 GMT)

Team BahRain Merida - che colpi per il futuro : arrivano Rohan Dennis - Damiano Caruso e Jan Tratnik. Nibali verso il rinnovo fino al 2021 : Il Team Bahrain Merida oggi corre i Campionati Italiani per vincere e Sabato prossimo andrà al Tour de France con lo stesso obiettivo, mentre arrivano i primi colpi per la prossima stagione Il Team Bahrain Merida è sempre più una delle principali realtà del ciclismo internazionale: oggi ai Campionati Italiani è la squadra più forte che deciderà la corsa, con Nibali, Visconti, Colbrelli, Pellizotti, Gasparotto, Pozzovivo, Bonifazio, Boaro, ...