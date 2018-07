Rafa Marquez dice addio al calcio giocato | “soddisfatto dei miei successi”

Rafa Marquez dice stop - si chiude un’era per il Messico : “soddisfatto dei miei successi in questi 22 anni” : Il giocatore 39enne ha deciso di ritirarsi dopo 22 anni di carriera e ben cinque Mondiali giocati, l’ultimo quello appena concluso in Russia Rafael Marquez dice addio al calcio giocato. Il 39enne difensore messicano ha confermato il ritiro con un post su twitter: “sono soddisfatto dei molti sacrifici fatti, degli sforzi, degli errori, dei successi in questi 22 anni di carriera“, scrive Marquez, ricordando che nel corso ...

Mondiali 2018 Russia - Rafa Marquez nella blacklist degli Stati Uniti : quante restrizioni per lui : Abbiamo organizzato nei minimi dettagli ogni operazione nella Coppa del Mondo in modo di non violare le leggi sulke sanzioni statunitensi ". Il Messico dovrà infatti fare attenzione a non perdere i ...

Una delle storie più strane dei Mondiali è su Rafa Marquez : Il capitano del Messico non può indossare le maglie da allenamento dei suoi compagni né bere dalle stesse bottigliette o essere nominato "Uomo partita", perché è in una blacklist del governo statunitense The post Una delle storie più strane dei Mondiali è su Rafa Marquez appeared first on Il Post.

Mondiali 2018 record - Rafa Marquez vuole battere Buffon ed eguagliare Pelé : Il lungo addio di Rafael “Rafa” Marquez è iniziato il 20 aprile scorso, quando il 39enne difensore messicano si è inginocchiato a terra commosso, davanti al suo pubblico, in occasione dell’ultima gara casalinga dell’Atlas di Guadalajara, la squadra in cui è cresciuto, in cui è tornato a chiudere una fantastica carriera e che gli ha già preparato una scrivania da dirigente per luglio. Marquez in Messico è un idolo, un’icona: amato dai tifosi ...

