Radiografie e scansioni 3D per studiare l'opera di Mantegna ritrovata : Radiografie e scansioni 3D per studiare l'opera di Mantegna ritrovata Il dipinto La Resurrezione è stato a lungo considerato non originale. Recenti ricerche lo attribuiscono invece al pittore padovano. Ora Fondazione Accademia Carrara e Humanitas Gavazzeni procedono all'analisi con tecnologie all’avanguardia, in vista del restauro. ...