Quirinale | arbitro ma non notaio | Mattarella al ‘mid term’ Adnkronos 6

Quirinale : arbitro ma non notaio - Mattarella al ‘mid term’/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – Da “arbitro imparziale”, appunto, come si definì nel discorso di insediamento davanti al Parlamento riunito in seduta comune, che in quanto tale, ha poi avuto modo di spiegare più volte, “neppure si nota, quasi non ci si accorge che sia in campo, interviene soltanto per regolare quando le cose non vanno”. “Questo è un po’ il mio compito, questo avviene spesso con due attività: ...

Quirinale : arbitro ma non notaio - Mattarella al ‘mid term’/Adnkronos (3) : (Adnkronos) – Stile e toni pacati, criticati a volte da chi vorrebbe dal Colle una presenza più incisiva, ma mai disgiunti da una fermezza sul rispetto di ruoli, principi e regole, così che forma e sostanza si concretizzano realmente in un binomio inscindibile.Un esempio che Mattarella vorrebbe venisse seguito da ognuno degli attori della scena politica. “Dovremmo stare molto attenti, tutti, a partire da chi ha responsabilità ...

Quirinale : arbitro ma non notaio - Mattarella al ‘mid term’/Adnkronos (4) : (Adnkronos) – “Si rischia di entrare -avverte Mattarella all’indomani dell’uccisione di Padre Jacques Hamel, nel luglio 2016- in una nuova età dell’ansia. Non si può ignorare o condannare la paura: è un sentimento che va rispettato. Anche il bisogno di sicurezza fa parte della dimensione civica. Occorre rispondervi con grande serietà. Lo Stato deve saper assicurare il diritto dei cittadini a una vita serena e ...

Quirinale : arbitro ma non notaio - Mattarella al ‘mid term’/Adnkronos (5) : (Adnkronos) – Una scelta ineludibile, perchè “in questa stagione storica d’interdipendenza si conferma sempre più la storica validità dell’integrazione europea”. Necessaria, ad esempio, per “elaborare politiche in grado di stimolare crescita, creare lavoro, ridurre stabilmente le diseguaglianze”. Ma anche per far fronte al fenomeno epocale delle migrazioni di massa, che “rappresentano, per il ...

Quirinale : arbitro ma non notaio - Mattarella al ‘mid term’/Adnkronos (6) : (Adnkronos) – “Sono gli eredi di coloro che, a rischio della vita, valicavano il Muro di Berlino; dei cittadini che, sfidando i campi minati, cercavano di transitare dall’Ungheria in Austria. Il mondo è in movimento, sulle gambe di milioni di donne, uomini, bambini, spesso vittime di crudeli trafficanti di esseri umani: è un esercito inerme, che marcia alla ricerca della propria salvezza. Cosa possiamo opporre alle loro ...

Quirinale : arbitro ma non notaio - Mattarella al ‘mid term’/Adnkronos (7) : (Adnkronos) – Persone che sono la testimonianza di “un senso di comunità che è prezioso. Non mi stanco mai di sottolineare come l’Italia abbia bisogno di sentirsi una comunità di vita in cui tutti siamo legati da sorte comune, in cui si vive insieme agli altri, non con diffidenza, ma vivendo insieme”.“E questo senso di comunità, questo senso dell’importanza degli altri è il contrario dell’egoismo, ...