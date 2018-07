Protezione civile a Siracusa | esercitazione a Cava grande

Esercitazione di Protezione civile a Siracusa : simulazione a Cava grande : Valorizzare il ruolo delle associazioni di volontariato il cui lavoro risulta fondamentale nell'affrontare le tante emergenze che si presentano nel nostro territorio. Con questo messaggio, l'assessore ...

Allerta Meteo - avviso della Protezione civile per il forte maltempo in arrivo al Centro/Sud : criticità gialla in 10 Regioni : Allerta Meteo – L’espansione verso sud-est della saccatura di origine atlantica presente sull’Italia, determinerà una temporanea intrusione nei bassi strati di aria più fredda dall’Europa centrale, con conseguente innesco di fenomeni temporaleschi sui settori adriatici, oltre ad un’intensificazione della ventilazione associata ad un sensibile calo delle temperature. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione ...

Temporali sull'Italia : l'allerta meteo della Protezione civile non risparmia neppure il Sud : L'espansione verso sud-est della saccatura di origine atlantica presente sull'Italia, determinerà una temporanea intrusione nei bassi strati di aria più fredda dall'Europa centrale, con...

Lombardia : Foroni - 500mila euro per volontari Protezione civile (2) : (AdnKronos) - Coi fondi messi a disposizione potranno essere acquistati indispensabili strumenti di lavoro, come: motoseghe, decespugliatori, soffiatori e battitori, motopompe, idrovore, ma anche sacchi di sabbia, turbine da neve a mano, materiale elettrico, segnaletica e transenne per l'emergenza.

Lombardia : Foroni - 500mila euro per volontari Protezione civile : Milano, 21 lug. (AdnKronos) - Mezzo milione di euro per migliorare le dotazioni dei circa 700 gruppi di volontari della Protezione civile che operano in Lombardia: 150.000 euro destinati a Comuni, unioni di Comuni, Comunità montane, Parchi e associazioni di Comuni e 350.000 per associazioni di volon

Terremoto - 4 indagati per gli appalti delle casette : sequestrati documenti alla Protezione civile delle Marche : Ci sono quattro indagati per abuso d’ufficio nell’inchiesta della Procura di Ancona sugli appalti la realizzazione delle Sae, le casette per i terremotati. Coinvolti dipendenti regionali che si sono occupati della procedura d’appalto che ha portato all’assegnazione delle ditte incaricate di realizzare i moduli abitativi. Tra gli indagati c’è anche il capo della Protezione civile regionale delle Marche David Piccini, uno di quelli che si è ...

Protezione civile : esercitazione Aib a Pedavena : Si è svolta a Pedavena una delle diverse esercitazioni previste in tema di antincendio boschivo, dedicata in questo caso alla zona del Feltrino, per la quale la Regione del Veneto ha messo a disposizione anche l’elicottero dedicato oltre ad alcuni addetti. “Si tratta di interventi che spesso facciamo su tutto il territorio Veneto per tenere formati i tanti volontari che operano sul campo – dice l’assessore alla Protezione ...

Maltempo - tempo instabile su tutto il Nord : Protezione civile dirama allerta : Maltempo, tempo instabile su tutto il Nord: Protezione civile dirama allerta Maltempo, tempo instabile su tutto il Nord: Protezione civile dirama allerta Continua a leggere L'articolo Maltempo, tempo instabile su tutto il Nord: Protezione civile dirama allerta proviene da NewsGo.

Maltempo - tempo instabile su tutto il Nord : Protezione civile dirama allerta : Una perturbazione di origine atlantica procede verso l'Italia portando piogge e temporali sulle regioni settentrionali. La Protezione civile ha diffuso un'allerta meteo che prevede dal pomeriggio di ...

Protezione civile : in arrivo temporali a nord-ovest : Roma, 20 lug., askanews, - Una saccatura di origine atlantica è giunta sull'Europa e, accompagnata da aria fresca e instabile, già dal pomeriggio di oggi coinvolgerà anche parte dell'Italia. Le ...

Allerta Meteo - avviso della Protezione civile per il Nord : allarme arancione in Lombardia e Alto Adige. I bollettini : Allerta Meteo – Una saccatura di origine atlantica è giunta sull’Europa e, accompagnata da aria fresca e instabile, già dal pomeriggio di oggi coinvolgerà anche parte dell’Italia. Le precipitazioni, a prevalente carattere temporalesco, interesseranno tutto il Nord Italia, a partire dalle regioni di Nord-ovest e in estensione poi ai restanti settori settentrionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione ...

Protezione civile : in arrivo temporali a nord-ovest : Roma, 20 lug., askanews, - Una saccatura di origine atlantica è giunta sull'Europa e, accompagnata da aria fresca e instabile, già dal pomeriggio di oggi coinvolgerà anche parte dell'Italia. Le ...

Sisma Marche - irregolarità casette : sequestri alla Protezione civile : Sisma Marche, irregolarità casette: sequestri alla Protezione civile Sisma Marche, irregolarità casette: sequestri alla Protezione civile Continua a leggere L'articolo Sisma Marche, irregolarità casette: sequestri alla Protezione civile proviene da NewsGo.

Protezione civile Veneto : nuovo portale anche sull’ambiente : Quasi mille persone sono all’opera ogni giorno per il controllo delle matrici ambientali in Veneto. Un lavoro silenzioso ma fondamentale che quasi mai, tranne che in caso di emergenze, arriva all’attenzione dell’opinione pubblica. Per farlo conoscere, ma anche per restare aggiornati in materia di ambiente, difesa del suolo e Protezione civile è stato attivato il nuovo portale regionale che e’ possibile consultare ...