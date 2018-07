Protesta No Tav | a Chiomonte lancio di petardi e fumogeni

Notte di guerriglia No Tav in Val di Susa. Forza Italia Protesta : "Dal Governo scena muta" : In Val di Susa si riaccende la protesta No Tav con lanci di petardi e razzi contro le forze dell'ordine schierate a difesa del cantiere della Tav Torino Lione. Gli agenti hanno risposto con il lancio di lacrimogeni.La questura di Torino comunica di aver individuato i presunti responsabili dei disordini al cantiere di Chiomonte, in Val di Susa. La Digos rende noto di aver riconosciuto militanti del centro sociale Askatasuna e attivisti ...

Si fa sentire la Protesta No Tav in Val di Susa : Monta la protesta No Tav in Val di Susa. Momenti di tensione si sono registrati a Chiomonte, durante “l’apericena” del

Incontro Trump-Putin - giornalista Usa portato via a forza dalla sala : Protestava per la politica nucleare : Un giornalista è stato portato fuori a forza dalla sala della conferenza stampa congiunta di Donald Trump e Vladimir Putin, nel palazzo presidenziale finlandese a Helsinki, poco prima che i due leader cominciassero a parlare. Nelle immagini si vede il reporter che tiene un cartello su cui si legge “Nuclear Weapon Ban Treaty”. Il giornalista è stato identificato come Sam Husseini, direttore dello U.S. Institute for Public Accuracy, ...

SUSAN SARANDON ARRESTATA/ L'attrice stava Protestando contro Trump : “Vogliamo famiglie libere” : SUSAN SARANDON ARRESTATA: L'attrice stava protestando contro Trump. “Resto forte e continuo a lottare”, ha scritto su Twitter dopo il suo rilascio. Le ultime notizie sul premio Oscar(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 18:03:00 GMT)

Susan Sarandon arrestata/ L'attrice stava Protestando contro Trump : “Resto forte e continuo a lottare” : Susan Sarandon arrestata: L'attrice stava protestando contro Trump. “Resto forte e continuo a lottare”, ha scritto su Twitter dopo il suo rilascio. Le ultime notizie sul premio Oscar(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 16:22:00 GMT)

Torino - Protesta No Tav : i militanti "calpestano" Chiamparino : "Per fermare la Torino-Lione dovranno passare sul mio corpo". E' quanto detto dal presidente della regione Piemonte Sergio Chiamparino. I militanti No Tav che sono scesi in piazza Castello durante la ...

Marsala - migranti sfruttati nei campi a 3 euro l’ora : punito chi Protestava per pane duro : La scoperta da parte degli agenti della polizia di Trapani che dopo sei mesi di indagine hanno arrestato padre e figlio di 68 e 35 anni con l'accusa di sfruttamento della manodopera. I due imponevano turni massacranti che iniziavano alle 5 del mattino con paga oraria massima di tre euro oltre al panino, spesso duro, che davano ai lavoratori come pasto.Continua a leggere