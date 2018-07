Pronostico Cork City vs Derry City | Ireland Premier Division 23-7-2018 e Analisi

lanotiziasportiva

(Di domenica 22 luglio 2018), 26^ giornata,di, lunedì 23 luglio. Sheppard e compagni devono ritrovare la via del gol., lunedì 23 luglio. Sei alla ricerca di due squadre che vivono un momento di difficoltà? Le trovi impegnate al Turners Cross di. Come arrivano? La serie utile delsi è interrotta due giornate fa, quando perse il big match con il Dundalk. Da quel giorno la formazione allenata da John Caulfield ha iniziato a perdere terreno pareggiando anche in casa con lo Shamrock Rovers. Attualmente sono in seconda posizione a -4 dal Dundalk; inoltre è reduce dall’eliminazione nel turno preliminare di Champions League per mano dei polacchi del Legia Warszawa con uno 0-4 complessivo. Tutto qui? Non esattamente: Karl Sheppard e compagni non segnano da quattro partite, ...