Progettavano il furto delle salme di Ferrari e Pavarotti | sgominata banda con base in

ilfattoquotidiano

(Di domenica 22 luglio 2018) Operava tra l’Emilia Romagna e la Sardegna, cona Orgosolo (provincia di Nuoro) ladalla Direzione distrettuale antimafia di Cagliari. Il gup Michele Contini, a conclusione del processo con rito abbreviato, ha condannato il capoAntonio Mereu, noto Caddina, a 20 anni di carcere e ha emesso altre 17 condanne per gli altri imputati – dai 10 a un anno e mezzo di reclusione – per associazione a delinquere finalizzata al traffico di armi e droga, estorsioni e altri gravi reati. Sono state accolte quasi per intero le richieste del procuratore aggiunto Gilberto Ganassi, titolare del fascicolo e coordinatore dell’indagine. Dalle indagini è emerso che laprogettava anche di trafugare la salma di Enzo, fondatore della scuderia di Maranello, dal cimitero di Modena e del tenore Luciano, dal piccolo camposanto di Montale Rangone, a pochi ...