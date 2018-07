Prenota una casa vacanze e si ritrova in un campo nomadi | la truffa su Subito it

Blastingnews

(Di domenica 22 luglio 2018) Voleva trascorrere le sospirateestive sulla riviera romagnola VIDEO e, per questo, ha deciso di affittare, per una settimana, un appartamento a Riccione. Quando, però, è arrivato a destinazione invece dellavacanza pagata in anticipo ha trovato uncon tanto di roulotte. La disavventura, raccontata dal quotidiano 'La Gazzetta di Modena', è stata denunciata nei giorni scorsi da un trentenne di Carpi Modena che, qualche settimana fa, avevato su un famoso sito di annunci l'appartamento per il suo soggiorno sol y mar. LaIl giovane ha raccontato di averto tramite il portale.it che offre un servizio online di compravendita anche di immobili e che, all'apparenza, sembrava tutto apposto: l'annuncio era dettagliato, corredato di foto e l'inserzionista pareva disponibile. Così, quando gli ha chiesto di concludere la trattativa ...