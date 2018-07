Portal Drop è un casual game particolare basato sulla fisica

tuttoandroid

(Di domenica 22 luglio 2018)è undi tipo endless in cui dovrete far cadere un oggetto esagonale in uno deii senza cadere dalla pila di mattoni colorati. Il motore di gioco èe sulle reazioni a catena e sarete impegnati a bilanciare l'esagono abbastanza velocemente in modo tale da far cadere la palla neii per ottenere punteggi aggiuntivi ed effetti sorprendenti. L'articoloè unproviene da TuttoAndroid.