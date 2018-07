Poi ci sono quelli ai quali Marchionne non è mai piaciuto In nessun caso

Lo scontro tra Mentana e il cronista di Dire c'è stato. Ma Poi si sono chiariti : L' intervento di Enrico Mentana al Campus Party di Rho, dove ha illustrato ancora il suo progetto editoriale di una testata scritta da giovani per i giovani , ha fatto notizia soprattutto per l'...

Lo scontro tra Mentana e il cronista di Dire c'è stato. Ma Poi si sono chiariti : L'intervento di Enrico Mentana al Campus Party di Rho, dove ha illustrato ancora il suo progetto editoriale di una testata scritta da giovani per i giovani, ha fatto notizia soprattutto per l'alterco con un cronista di Dire, Nicola Mente, che si è visto dare del "coglione" dopo quella che appariva come una domanda insistente su un'eventuale ruolo del proprietario di La7, Urbano Cairo, nell'iniziativa. A ...

Temptation Island : Andrea Celentano e Raffaella Giudice - si sono lasciati o no? (Attenzione SPoiler) : Andrea Celentano e Raffaela Giudice sono usciti insieme da Temptation Island o si sono lasciati? Dopo aver assistito al doppio falò di Oronzo e Valentina (che li ha visti uscire insieme) e lo spoiler su Riccardo e Ida (che li vuole invece single), oggi è trapelata la conferma che Andrea e Raffaela usciranno da Temptation Island insieme. Temptation Island – Andrea e Raffaela, ancora innamorati: Il personal trainer nonostante la breve sbandata ...

Cristiano Ronaldo Day - la conferenza stampa : “sono diverso da tutti gli altri” - Poi un retroscena ed i commenti su Ancelotti e la standing ovation dello Stadium : 1/18 AFP/LaPresse ...

La7 - Cairo : “Mentana e i giovani giornalisti? Sono d’accordo con lui”. Poi al governo : “Tuteli diritto d’autore” : “Mentana ha voluto fare quel post perché è un tema che lui sente molto e che sento molto anch’io. Noi tra dipendenti e collaboratori abbiamo qualcosa come 8500 giornalisti, quindi vogliamo fare qualcosa di concreto per i giovani giornalisti. Mentana forse ha voluto mandare un messaggio al governo perché faccia degli interventi. Il rapporto che ho Mentana è solidissimo, infatti mi ha ribadito che qualunque cosa voglia fare la farà con ...

Tour de France 2018 - Peter Sagan : “Grande lavoro della squadra - Poi sono stato fortunato”. Sonny Colbrelli : “Non avevo più le gambe” : La quinta tappa del Tour de France 2018 ha visto un altro appassionante duello tra Peter Sagan e Sonny Colbrelli. I due si sono dati battaglia nello sprint in salita di Quimper, con il campione del mondo che ha avuto ancora la meglio negli ultimi metri, andando a bissare il successo della seconda frazione. Vediamo quindi le dichirazioni a caldo dei due protagonisti di giornata. Partiamo da Sagan, che ha sottolineato innanzitutto il lavoro dei ...

Oronzo e Valentina si sono lasciati dopo il falò finale ma lui non si arrende - SPoiler : Tra i protagonisti di questa nuova edizione di Temptation Island 2018 vi sono sicuramente Oronzo e Valentina, la coppia che ha tenuto banco nel corso della prima puntata del reality show trasmesso ieri sera su Canale 5. I due fidanzati hanno dovuto affrontare subito dei momenti di crisi e di tensione che li hanno portati a confrontarsi al falò finale dopo appena tre giorni di permanenza nel villaggio delle tentazioni [VIDEO] e addirittura a ...

“Assurdo”. Meghan e Harry - ecco cosa fanno ogni sera da quando sono sposati. Lei - Poi - durante il giorno si dedica a “questo”. Stupiti? : Si sono sposati il 19 maggio 2018 e sono stati – e sono ancora – sulla bocca di tutti. Meghan, stando a indiscrezioni, dalla data del fidanzamento ufficiale con Harry (a novembre) a oggi, ha speso la bellezza di quasi un milione di euro. In vestiti, borse e gioielli. E infatti pare che Carlo – che ha dovuto scucire questa sommetta niente male – non sia proprio felice del vizietto di Meghan. Ma lei è così. Diversa da kate che invece ama ...

“Investito - trascinato per 5 metri e ucciso”. Poi l’altro choc : chi c’era al volante. È successo in Italia - sono tutti sconvolti : Una vicenda che ha lasciato nello sgomento più totale l’intera città di Potenza. Una tragedia che per la sua dinamica ha creato più di una perplessità fin dal primo momento e in fatti adesso l’accusa è di omicidio volontario premeditato: è a carico di una donna che ha investito e ucciso il marito. Procediamo con ordine e raccontiamo cosa è successo nel dettaglio. I fatti sono avvenuti a Paterno di Lucania, in provincia di Potenza, ...

“Non è possibile”. Ha rapito la figlia di un anno : Poi il folle gesto. Motivo assurdo. Quando si è capito perché lo ha fatto - tutti sono rimasti senza parole : Come è possibile arrivare a tanto? Eppure di storie così tremende ne sentiamo, purtroppo, sempre più spesso. C’è qualcosa che sta venendo meno nel tessuto sociale, in ogni parte del mondo. E a farne le spese sono quasi sempre i più piccoli. “Se non sono gigli son pur sempre figli e vittime di questo mondo”, cantava De André, ed è vero: i figli sono vittime di quel che fanno i genitori. E quello che è accaduto in questa ...

"Mi dici che ore sono?". Poi le rapine : arrestato un senegalese a Monza : Un senegalese di 24 anni è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di furto. Gli agenti lo hanno fermato dopo aver monitorato almeno tre episodi sospetti. Il primo furto è stato messo a segno rapinando una minorenne, gli altri due invece rapinando due passanti in stazione. Dai video in possesso della polizia emergono alcune circostanze particolari: l'uomo fermata le sue vittime chiedendo l'ora. Poi con un manovra improvvisa le derubava ...

Katia Ricciarelli su Pippo Baudo : "Mi chiese di abortire - Poi evidentemente sono stata punita" : Dalle luci del palcoscenico agli scomodi sgabelli dello studio tv di "BELVE". È Katia Ricciarelli l’ultima ospite di Francesca Fagnani nella puntata che chiude il primo fortunato ciclo di interviste in onda...

“Finita caccia all’uomo”. Firenze sotto choc dopo duplice omicidio. I corpi sono stati ritrovati in casa - Poi la drammatica scoperta dei carabinieri sul killer : Ancora sangue nella cronaca italiana e ancora storie che fanno venire i brividi per la loro drammaticità che si abbatte tra le mura domestiche. È successo tutto all’Impruneta, cittadina che sovrasta la città di Firenze, dove in una casa popolare dove sono stati uccisi un uomo e una donna. Come riporta Repubblica, i cadaveri dei due sono stati rinvenuti all’interno di un’abitazione di via Longo da uno dei figli, che non ...