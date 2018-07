Piove l' odio su Marchionne | insulti social e titoli choc

ilgiornale

: Odio dover portare gli occhiali. Piove e non ci vedo più un cazzo, vado in piscina devo toglierli e non ci vedo più… - firstlovemins : Odio dover portare gli occhiali. Piove e non ci vedo più un cazzo, vado in piscina devo toglierli e non ci vedo più… - il_Conte78 : @allshininisgold @MaxxGhe Che siano dei frustrati/perdenti/codardi non ci piove. Come il loro vivere di polemica. E… -

(Di domenica 22 luglio 2018) "E così Fiat". Un titolo che ad alcuni provoca "disgusto" e che ora fa infiammare la polemica politica sul Manifesto e su chi, suie non, sembra scherzare con le condizioni di vita di Sergio. Arrivando in alcuni casi anche ad augurargli la morte.Che la figura dell'ex ad di Fca potesse dividere l'opinione pubblica è ovviamente normale. In fondo, è con la sua mano ferma nella relazione con i sindacati (specialmente la Fiom) che in qualche modo ha rotto le relazioni industriali esistenti nel Belpaese fino al 2010. Senza poi parlare della storica uscita da Confindustria, che provocò un terremoto a viale dell'Astronomia.Ieri suinetwork alcuni utenti "festeggiavano" per le condizioni di salute dell'ex ad, condizioni che in un comunicato Fca ha definito "in peggioramento". "Tutti a festeggiare. Lurido bastardo hai rovinato migliaia di lavoratori con la complicità dei ...