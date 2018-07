Piogge e frane nelle Filippine | 6 morti e oltre 12mila evacuati

Forti Piogge monsoniche e frane in India : 9 morti in villaggi dello stato di Manipur : A causa di frane provocate dalle Forti piogge monsoniche, almeno 9 persone sono morte nell’India nordorientale, nello stato di Manipur: gli smottamenti si sono verificati nella notte, sorprendendo le vittime nel sonno. I soccorritori sono sul posto. L'articolo Forti piogge monsoniche e frane in India: 9 morti in villaggi dello stato di Manipur sembra essere il primo su Meteo Web.