Perché Conte deve riferire in Parlamento su Salvini e Russia Parla Lia Qurtapelle

Il premier Conte in visita a Sant'Egidio. Perché è un incontro importante : Ben vengano iniziative di questo da parte di organizzazioni no profit e del mondo del terzo settore in generale, che come la Comunità di Sant'Egidio consentono percorsi di solidarietà anche al di ...

Filippo Facci contro Giuseppe Conte : Perché ti meriti uno come Rocco Caslino : Ah, vita infame, starsene rinchiusi mentre il sole spacca le pietre, e a che fare? A commentare le gesta di Rocco Casalino, dico, Rocco Casalino: come se l'attuale portavoce del presidente del ...

Perché è cruciale continuare a parlare di euro per contenere il 'savonismo' : Roma. Ieri il Tesoro ha venduto in asta due miliardi di Btp triennali con rendimenti del'1,1 per cento, in calo di 5 centesimi rispetto a un mese fa, ma in aumento di ben l'1,05 rispetto ad aprile ...

Lavoro su somministrazione - cos'è e Perché viene contestato : ll Decreto Dignità impone nuovi vincoli sulle assunzioni temporanee e scontenta le agenzie ex-interinali, che chiedono al governo di fare dietrofront

Giuseppe Conte - la frase del premier che condanna l'Italia : Perché ha sbagliato mestiere : Dopo giorni di silenzio, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è ricomparso all'improvviso con una lunga intervista su La Stampa che avrebbe dovuto chiarire la posizione del capo del governo sui ...

Lavoro - Di Maio contro il centrosinistra : “Hanno perso Perché dicevano alle famiglie che dovevano essere contente” : “Quelli di prima hanno perso perché dicevano alla gente che doveva essere contenta perché l’occupazione stava salendo. La verità è che cresceva il precariato“. A dirlo è il ministro del Lavoro e allo Sviluppo economico, Luigi Di Maio, in conferenza stampa dopo l’incontro con l’imprenditore calabrese Nino De Masi. Ciò che contesta il leader politico del M5s è la presunta crescita del livello di occupazione ...

Consiglio Europeo - Conte blocca il documento Perché manca ancora la parte sui migranti : Aggiornamento ore 23:10 - Il vertice andrà avanti anche durante la notte nel tentativo di raggiugnere un'intesa sulla parte del documento che riguarda i migranti. Secondo fonti presenti all'evento, ci sarebbe un accordo tra il Premier italiano Giuseppe Conte e il Presidente francese Emmanuel Macron (che si erano incontrati nei giorni scorsi a Roma) e ora stanno lavorando per convincere anche gli altri Paesi Ue.Aggiornamento ore 21:30 - ...

Perché dopo la disfatta di Siena adesso anche Firenze è contendibile : Roma. Il professor Mario Caciagli, politologo, autore di “Addio alla provincia rossa” (Carocci), scrive da almeno dieci anni ciò di cui oggi tutto si accorgono: cucù, la Toscana rossa non c’è più. E non da domenica scorsa, dopo le sconfitte a Pisa, Siena e Massa. “Ben dieci anni fa – dice al Foglio

[L'analisi] Ecco Perché i 10 punti del governo Conte sull'immigrazione sono ambiziosi - realistici e di sinistra : L'apertura dei porti è una valvola per allentare la pressione , anche politica, a Bruxelles lo sanno bene, sull'Italia. La fine della distinzione fra migranti e rifugiati taglierebbe alla radice l'...

Vaccini : il progetto di comunicazione BFree vince il primo premio contest #PerchéSì : Il progetto di comunicazione BFree della Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP) ha vinto il primo premio del prestigioso contest #PerchéSì. E’ una gara tra le migliori campagne di comunicazione sulle vaccinazioni realizzate dagli operatori sanitari, negli ultimi diciotto mesi. Quella della FIMP è stata giudicata la migliore tra le 54 che sono arrivate alla giuria. BFree è un progetto che si pone l’obiettivo di aumentare la cultura della ...

Perché Salvini si ostina a mettere in difficoltà Conte. L'analisi dei giornali : Prima va avanti a tutta birra, lanciando l'idea di un censimento dei rom in Italia e facendo drizzare i capelli a Giuseppe Conte, in partenza per Berlino. Poi, proprio su pressione del premier, corregge il tiro e il presidente del Consiglio può tirare un sospiro di sollievo. Ma alla fine torna alla carica e assicura che sull'idea di censire i nomadi non fa un passo indietro. La tattica di Matteo Salvini è interpretata da ...