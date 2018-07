Per salvare la nipotina di dieci anni 70enne muore tra le onde a Ischitella

Dispersa nei boschi del Bresciano : terzo giorno di ricerche - un esercito Per salvare Iuschra : Quasi 300 persone impegnate nelle operazioni di ricerca con cani, elicotteri e droni. Il sindaco, "Avanti così fino a domani mattina"

Nibali versione robocop Per salvare il suo Mondiale : Mende Cominciamo con le notizie buone. Vincenzo Nibali è nella sua nuova villa di Lugano e l'umore è buono. 'Ho riposato, anche se il dolore alla vertebra fratturata si fa sentire. Mi hanno dato degli ...

Giuseppe Parretta - morto a 18 anni Per salvare i fratelli : lo sfogo della madre : La vicenda di Giuseppe Parretta è surreale, oltre ad essere triste e tragica. Il giovane di appena 18 anni perse vita lo scorso 13 gennaio a Crotone, ucciso mentre si trovava con sua madre e i suoi fratelli a cui riuscì a salvare la vita. Dietro ad un barbaro gesto ci sarebbe stata una banale lite di vicinato. Ad ucciderlo a colpi d'arma da fuoco fu Salvatore Gerace, 57 anni, ex sorvegliato speciale. Il delitto avvenne nella sede ...

Ora le ong schierano i droni Per salvare sempre più migranti : Le navi delle ong tornano in mare e questa volta schierano anche i droni, per continuare nella propria ricerca delle imbarcazioni di migranti e salvare sempre più persone. Ad annunciare la novità un volontario imbarcato sulla nave Aquarius, che già nelle scorse settimane era stata protagonista della prima grande offensiva politica di Matteo Salvini dopo l'insediamento come ministro dell'Interno. Al momento a Marsiglia, la nave di Sos ...

La mamma che rinunciò a curarsi Per salvare il figlio diventerà beata : Quando aveva sette anni, Chiara Corbella Petrillo scriveva: «Maria e Gesù, vi prego, fate che io diventi santa». Nemmeno trent’anni dopo, la Diocesi di Roma ha fatto il primo passo verso la sua beatificazione. Chiara era una mamma molto credente: il 13 giugno 2012 è morta per un tumore, che le era stato diagnosticato mentre era incinta del figlio Francesco. Aveva rinunciato a curarsi pur di non mettere in pericolo il bambino, e il suo ...

Si tuffa Per salvare figlia e nipote : annegato nel Ticino : E’ stato trovato il corpo dell’uomo di nazionalità filippina che nel pomeriggio si è tuffato nel Ticino in località Ponte di Ferro a Turbigo (Milano), per soccorrere la figlia 14enne e la nipotina di 9 anni, in difficoltà mentre facevano in bagno nel fiume. L’uomo, 49 anni, è probabilmente affogato dopo essere stato trascinato via dalla corrente, mentre le due ragazzine sono riuscite a salvarsi. I vigili del fuoco assieme ai ...

Si tuffa nel Ticino Per salvare la figlia e la nipote : 49enne muore annegato : L'uomo si è accorto che la figlia 14enne e la nipote di 9 anni erano in difficoltà a causa della corrente, e si è tuffato per salvarle

Migranti - Martina attacca Salvini 'Come Orbàn - Pericolo Per il Paese'. Fico 'Salvare vite in mare sempre' : Da molto tempo si chiede un aiuto e una politica europea chiara. Si deve essere duri con l'Europa'. Riferendosi poi più in generale al problema dei più deboli, Fico si è erto a paladino degli 'ultimi ...

Migranti - Martina attacca Salvini 'Come Orbàn - Pericolo Per il Paese'. Fico 'Salvare vite in mare comunque e sempre' : Da molto tempo si chiede un aiuto e una politica europea chiara. Si deve essere duri con l'Europa'. Riferendosi poi più in generale al problema dei più deboli, Fico si è erto a paladino degli 'ultimi ...

Migranti - Cei : ‘La via Per salvare umanità dall’imbarbarimento è la custodia delle vite più esposte. No a diffidenza e rabbia’ : “La via per salvare la nostra stessa umanità dalla volgarità e dall’imbarbarimento passa dall’impegno a custodire la vita. Ogni vita. A partire da quella più esposta, umiliata e calpestata“. La Conferenza episcopale italiana interviene sulla questione Migranti con una lunga nota che parte dal salvataggio da parte della ong Proactiva Open Arms di Josepha, rimasta per 48 ore aggrappata a un pezzo di legno nel Mediterraneo. “Gli ...

La sfida di Johnson : "Non è troppo tardi Per salvare la Brexit" : 'Non è troppo tardi per salvare la Brexit - ha detto il sempre scarmigliato intellettuale prestato alla politica nel partito conservatore -. Abbiamo tempo in questi negoziati. Abbiamo cambiato ...

Open Arms - Salvini : “Due interventi diversi? Mi fido dei libici - pagati Per salvare persone non affogarle” : “Andrà in onda su una televisione tedesca, più chiaro di così”. Il Ministro dell’Interno Matteo Salvini, in una conferenza stampa alla Camera dei Deputati, risponde alle domande dei giornalisti sulle ultime morti nel Mediterraneo documentate dalla Ong Proactiva Open Arms, dove quest’ultima accusa la guardia costiera libica, bollata da Salvini come “meschina propaganda da parte di qualcuno”. La versione ...

Juve - la terza maglia Per salvare gli oceani : ROMA - E' realizzata con Parley Ocean Plastic, un tessuto creato dalle plastiche raccolte negli oceani, la terza maglia della Juventus per la stagione 2018-2019. La divisa grigia e gialla, che il club ...

Marc Gasol cuore d’oro : la stella NBA in mare con la ONG Proactiva Open Arms Per salvare la vita ai migranti : La stella NBA Marc Gasol si è reso protagonista di uno splendido gesto di grande umanità: lo spagnolo ha aiutato la ONG Proactiva Open Arms a salvare dei migranti in una missione di recupero in mare Durante gran parte dell’anno difende i colori dei Memphis Grizzlies, sui più prestigiosi parquet dell’NBA, ma quando il campionato finisce, in quel periodo definito ‘offseason’ (le ferie, le meritate vacanze), Marc Gasol ...