Pensioni | l' Inps | a settembre quattordicesima per altri 48mila

Pensioni - Boeri dell'Inps e i costi di 4 scenari possibili di uscita anticipata : Per quanto riguarda la riforma delle Pensioni [VIDEO] e nello specifico le uscite anticipate, sui social si continua a discutere delle 4 possibili combinazioni pensate dal Presidente dell'Inps Tito Boeri a cui sono te le stime sui costi dell’istituto di previdenza, ipotesi derivanti allo stato attuale da quelle che sono supposizioni più papabili in assenza di una formale proposta normativa. Le stime presentate nel rapporto dell’Inps consegnato ...

RIFORMA Pensioni 2018/ Boeri - Inps ed esodati : le riflessioni di Damiano (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 18 luglio. Le parole dell’ex ministro Cesare Damiano sul caso Inps. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 05:58:00 GMT)

RIFORMA Pensioni 2018/ Per Inps e Miur arriva la richiesta della Fgu-Gilda (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie. L'ipotesi di Quota 42 e di un intervento sugli assegni più alti. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 16:28:00 GMT)

RIFORMA Pensioni 2018/ Inps e Miur ai sindacati : meno di 4.600 domande respinte (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie. Opzione donna, continua la lotta per la proroga. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 15:19:00 GMT)

Pensioni - quota 100 e 41 : per l'Inps costi tra 4 e 14 miliardi : Tito Boeri ha illustrato gli ipotetici costi della pensione anticipata quota 100 e 41. Dal momento che nessuno ha ancora parlato chiaramente dei possibili scenari futuri, il Presidente dell’Inps ha pensato di lavorare su più fronti, pensando a differenti combinazioni, dato che lo stesso Luigi Di Maio ha detto che il Governo sta valutando le possibili combinazioni. Vediamo dunque quanto costerebbe la controriforma Pensionistica. Pensioni: cosa ...

Pensioni - Quota 100 : ecco i costi previsti dall’Inps e gli scenari : È guerra aperta di parole e numeri tra il governo legastellato e L’Inps sulla riforma Pensioni, in particolare sulla Quota 100 e 41. Dopo la bagarre creata dal Decreto Dignità e le misure sul lavoro – che secondo l’Inps creeranno un’emorragia di 8 mila posti di lavoro l’anno – continua a restare alto anche l’allerta dell’Inps e del suo titolare – Tito Boeri – sui costi della riforma del sistema previdenziale italiano. Consulta lo speciale su ...

Pensioni quota 100 e precoci - le ipotesi Inps : nel 2019 uscita per 600 mila : Questa volta le ipotesi di uscita con le Pensioni anticipate a quota 100 e a quota 41 dei precoci arrivano direttamente dall'Inps: entrambe le misure, combinando eta' e contributi, porterebbero alla pensione tra i 258 e i 751 mila pensionamenti anticipati gia' a partire dal 2019. L'entita' delle uscite dipenderebbe dall'eventualita' di introdurre entrambe le misure a partire dal prossimo anno, la quota 41 dei precoci e la quota 100 [VIDEO], ...

Pensioni Inps : Salvini chiede dimissioni di Boeri - lui risponde all'attacco : Sui principali media italiani continua a tener banco lo scontro tra Matteo Salvini e il presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale Tito Boeri. [VIDEO] Quest'ultimo ha messo in luce le ultime stime dell’Inps per quanto riguarda quota 100 e 41 entrambe le misure troppo costose e sugli eventuali danni all'occupazione che potrebbe procurare il decreto dignita'. Essendo queste le due misure a cui il nuovo Governo sta puntando, vi è ...

Contro Boeri - Inps - 'che rema contro' su contratti e Pensioni - fronte unito governo-maggioranza : Sul caso Boeri il vicepremier Di Maio spiega che il presidente dell'Inps non può essere mandato via. Decideremo cosa fare a fine anno, alla scadenza del mandato, spiega il ministro del Lavoro. Un ...

Pensioni e lavoro - sale la tensione : è scontro tra Governo e Inps : Le ultime novita' sulle Pensioni ed il welfare ad oggi 16 luglio 2018 vedono accendersi lo scontro tra Governo e Inps in merito alle stime relative al decreto dignita'. Le dichiarazioni che si sono suste nelle scorse ore paventano infatti un vero e proprio scontro istituzionale, che non sembra potersi risolvere nel breve periodo e che desta non poche preoccupazione visti gli obiettivi ambiziosi proposti in campagna elettorale. Dal reddito di ...

Inps : pubblicate le tabelle dei costi e dei numeri delle nuove Pensioni con le quote : Quota 100 e quota 41 per ora sono misure in via di studio e di valutazione. Infatti nulla ancora è stato fatto e ciò che si sa delle due grandi novita' che potrebbero entrare nel sistema previdenziale, è solo frutto delle indiscrezioni e delle voci che le accompagnano. Intanto iniziano ad uscire analisi circa il funzionamento delle misure, di quanto costerebbero e come inciderebbero sul mondo previdenziale se davvero fossero emanate. Anche ...

Scontro governo-Inps - piano Lega-M5S : via Boeri - mano libera sulle Pensioni : Tito Boeri è un tipo che non è mai andato d?accordo con chi comanda. Litigava con Matteo Renzi, che l?aveva nominato. E ora litiga con Matteo Salvini. Lo voleva cacciare...

