Pensioni | dall' Inps super assegni | dopo Luglio anche a Settembre

Pensioni - dalla quota 100 al taglio degli assegni d'oro : come potrebbero cambiare dal 2019 : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 19 luglio 2018 vedono delinearsi quale potrebbe essere l'effettivo quadro degli interventi di riforma da parte del Governo nel medio e lungo termine. Grazie alle ultime indiscrezioni raccolte dalla stampa sappiamo che la nuova opzione di flessibilita' basata sull'anzianita' potrebbe partire dai 42 anni di versamenti [VIDEO]. Una misura alla quale si affiancherebbero la quota 100 e la proroga dell'opzione ...

Pensioni - Quota 100 : ecco i costi previsti dall’Inps e gli scenari : È guerra aperta di parole e numeri tra il governo legastellato e L’Inps sulla riforma Pensioni, in particolare sulla Quota 100 e 41. Dopo la bagarre creata dal Decreto Dignità e le misure sul lavoro – che secondo l’Inps creeranno un’emorragia di 8 mila posti di lavoro l’anno – continua a restare alto anche l’allerta dell’Inps e del suo titolare – Tito Boeri – sui costi della riforma del sistema previdenziale italiano. Consulta lo speciale su ...

Pensioni - cifre inquietanti dall'Inps : con 'Quota cento' costi si moltiplicano : Già dal gennaio del 2019, i costi raggiungerebbero tra i 4 e i 14 mld all'anno. Ma le coperture statali sono solo per 5 mld -

Pensioni - ipotesi contributo di solidarietà dalla Lega : colpiti tutti gli assegni - le cifre : Dal taglio alle Pensioni d'oro al contributo di solidarietà. Tra la proposta di Luigi Di Maio, attuale ministro del Lavoro, e Alberto Brambilla, il tecnico vicino alla Lega Nord che ha contribuito ...

Luigi Di Maio riparte dalle Pensioni d'oro : "Questa settimana nella commissione Lavoro del Senato calendarizzeremo la proposta di legge sul taglio delle pensioni d'oro. Puntiamo a che l'ok a questo provvedimento arrivi prima dell'estate". Lo ha detto Luigi Di Maio nel corso dell'intervista a Maria Latella su Sky Tg24."Chi prende una pensione sopra i 4-5 mila euro netti e non ha versato i contributi", ha aggiunto, avrà un taglio dell'assegno "in proporzione ai contributi versati".Di ...

Allarme Bce su Italia e Spagna : «Giù le mani dalle Pensioni» : «In alcuni paesi come Italia e Spagna «sembra esservi un alto rischio che le riforme delle pensioni adottate in precedenza vengano cancellate». Lo scrive la Banca centrale europea nel bollettino economico pubblicato oggi al capitolo dedicato all’invecchiamento della popolazione e all’andamento dei costi previdenziali. Allarme anche sui dazi...

Pensioni - batosta dalla Bce : "Debito pubblico elevato - ridurre la spesa" : Pensioni, a che punto siamo? "In alcuni Paesi (ad esempio in Italia e in Spagna) il rischio che si compiano passi indietro rispetto alle riforme Pensionistiche precedentemente adottate sembra elevato". Lo sottolinea la...

Pensioni : lavoratori statali e del Nord Italia i favoriti dalla riforma Lega-M5S : La riforma delle Pensioni del Governo Conte non è ancora stata partorita ma lascia gia' più di qualche dubbio negli Italiani. Da diverse analisi condotte dal quotidiano “Il Sole 24 Ore”, si mettono in luce tutti gli aspetti più discutibili sia di quota 100 che di quota 41. In primo luogo, la platea di soggetti interessati alle novita' sembra presentare discriminazioni territoriali e di tipologia di lavoro svolto. Una cosa certa è che quota 100 e ...

Pensioni : discussione accesa sul welfare - dalla 14ma al reddito di cittadinanza : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 16 giugno 2018 vedono al centro dei riflettori le misure di welfare erogate dall'Inps e quelle attualmente in previsione d'attuazione. Si parte dalla quattordicesima mensilità, che coinvolgerà all'incirca tre milioni e mezzo di persone a partire dall'inizio del prossimo mese di luglio. Per proseguire con la pensione di cittadinanza, per la quale (nonostante il nome) desta perplessità il fatto che si tratti ...

Pensioni - la mossa di Matteo Salvini per cacciare Tito Boeri dall'Inps : quale fedelissimo vuole piazzare al suo posto : Da quando è nato il governo Lega-M5s, la poltrona del presidente dell'Inps, Tito Boeri , ha cominciato a vacillare pericolosamente. Certo il numero uno dell'istituto di previdenza non ha fatto nulla ...

Pensioni più basse (dall'anno prossimo) : arrivano i tagli per chi si ritira dal lavoro : In attesa di capire dove porterà il cantiere della revisione della legge Fornero messo in agenda dal governo Lega-M5s, una cosa è certa: chi andrà in pensione...

Pensioni - dall'anno prossimo un taglio superiore all'1% : MILANO - Assegni più magri per le Pensioni di chi si ritirerà dal lavoro il prossimo anno, in attesa di capire dove porterà il cantiere della revisione della materia messo in agenda dal governo Lega-...