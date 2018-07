Parlamento | da appalti agli scontri anni ’70 | 21 pdl per commissioni inchiesta 6

Parlamento : da appalti agli scontri anni ’70 - 21 pdl per commissioni inchiesta (2) : (AdnKronos) – C’è Edmondo Cirielli che è primo firmatario per una commissione che di occupi del sovraffollamento carcerario. Ed ancora Fdi chiede di indagare “sulle cause della mancata individuazione dei responsabili del disastro aereo avvenuto al largo dell’isola di Ustica il 27 giugno 1980”.Infine, sempre guardando al passato, Fdi chiede di fare luce “sulla violenza politica negli anni tra il 1970 e ...

Parlamento : da appalti agli scontri anni ’70 - 21 pdl per commissioni inchiesta (3) : (AdnKronos) – Da parte del Pd sono tre le richieste di istituire commissioni d’inchiesta. C’è quella presentata da Andrea De Maria “sullo stato della sicurezza e sul degrado delle città”, firmata anche da Roberto Speranza di Leu. Susanna Cenni chiede invece una commissione “sulla condizione economica e sociale delle donne, sulle pari opportunità e sull’attuazione delle politiche di genere in ...

Parlamento : da appalti agli scontri anni ’70 - 21 pdl per commissioni inchiesta (4) : (AdnKronos) – Analoga richiesta, con lo stesso titolo della pdl ma con un testo diverso, è stata avanzata dall’ex-presidente del Senato ed esponente di Leu, Pietro Grasso che ricorda come “nella storia repubblicana, a partire dalla III legislatura, le Camere hanno sempre istituito una Commissione parlamentare che ha analizzato le strategie messe in atto dalle diverse organizzazioni mafiose operanti in Italia”. ...

Parlamento : da appalti agli scontri anni ’70 - 21 pdl per commissioni inchiesta (5) : (AdnKronos) – Per quanto riguarda i 5 Stelle, alla Camera le pdl per istituire una commissione d’inchiesta sono due: Luigi Gallo chiede di indagare “sul fallimento della società Deiulemar compagnia di navigazione Spa”, mentre Stefano Vignaroli su occupa di ambiente con una commissione ad hoc “sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati”. Stessa ...