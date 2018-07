Parlamento | da appalti agli scontri anni ’70 | 21 pdl per commissioni inchiesta 4

sportfair

: @matteosalvinimi Avete risolto davvero un grande problemone,problemi come:mafia,mancanza d'acqua, malasanità,vitali… - Fabiano75106134 : @matteosalvinimi Avete risolto davvero un grande problemone,problemi come:mafia,mancanza d'acqua, malasanità,vitali… - info_parlamento : RT @CD_ambiente: Qui il regolamento ANAC che disciplina la legittimazione ad agire in giudizio per l'impugnazione dei bandi e di altri atti… - DanielaBartole1 : @diegorusso22 @marattin Però volete un ministro della giustizia che da appalti a imprese mafiose e non ha le palle… -

(Di domenica 22 luglio 2018) (AdnKronos) – Analoga richiesta, con lo stesso titolo della pdl ma con un testo diverso, è stata avanzata dall’ex-presidente del Senato ed esponente di Leu, Pietro Grasso che ricorda come “nella storia repubblicana, a partire dalla III legislatura, le Camere hanno sempre istituito una Commissione parlamentare che ha analizzato le strategie messe in atto dalle diverse organizzazioni mafiose operanti in Italia”. Grasso evidenzia il lavoro svolto da una analoga commissione nella scorsa legislatura: “Riteniamo auspicabile una tempestiva ricostituzione della Commissione anche in questa legislatura, proseguendo lo sforzo compiuto dall’ultima Commissione, che si è caratterizzata per l’intensa attività di, testimoniata non solo dall’elevatissimo numero di sedute, missioni e comitati di lavoro ma anche dalle venti relazioni ...