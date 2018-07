Parco Archeologico di Selinunte | il 25 luglio la mietitura del grano | si produrranno cous

Parco Archeologico di Selinunte - al via 'Teatri di Pietra 2018' : Al via, questa sera, la kermesse teatrale " Teatri di Pietra 2018 " al Parco Archeologico di Selinunte . La manifestazione propone un ricco calendario, composto da 7 spettacoli e 3 prime nazionali. L'edizione, promossa dal Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa in collaborazione con Teatri di Pietra Sicilia ed Etreusa, verr inaugurata oggi, sabato 21 ...

Parco Archeologico dei Campi Flegrei - settimana ricchissima di appuntamenti di musica - danza e spettacolo. : Le aperture speciali sono per il 19 luglio dalle 20 alle 23, e venerd ì 20 luglio dalle 16 alle 20 , aspettando il tramonto sulla terrazza del golfo flegreo per godere di spettacoli ed eventi. Gioved ...

Oggi iniziato al Parco Archeologico di Selinunte la convention internazionale sulla botanica. : ... della Fondazione Herbarium Greuter e di WISHE , World International Sicilian Heritage, ha organizzato il Simposio internazionale La Botanica fra Natura, Cultura, Arte e Scienza , Botany at the ...

Parco Archeologico di Selinunte : al via la convention internazionale sulla botanica : “Da oggi si apre davvero una pagina storica per Selinunte. Per la prima volta si pone l’accento sulla flora endemica di questo Parco così ampio da contenere brani residui della copertura vegetale primigenia. Ben sessanta esperti, ricercatori, scienziati, provenienti da 55 città diverse. Saranno rappresentate varie nazioni come la Bulgaria, Turchia, Grecia, Svizzera, Marocco, Inghilterra, Slovacchia, Francia, Germania, Canada, Spagna, ...