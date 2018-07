Pallavolo arcobaleno | la RoMan Volley contro i pregiudizi nello sport | “Se sei forte | sei

ilfattoquotidiano

(Di domenica 22 luglio 2018) “Non ci vogliamo auto-ghettizzare anzi vogliamo venire fuori e far capire che in campo non c’è differenza, se seisei, sia che tu sia gay o eterosessuale”. Così dice Giovanni Vidili presidente dellaprima società digay di Roma che con 4 squadre amatoriali e 2 agonistiche, in terza e prima divisione, coinvolge 120 atleti prevalentemente gay ma aperta a tutti. “Fino a due anni fa avevamo anche la serie D ma era diventata troppo oneroso economicamente, perché a quei livelli si inizia ad acquistare giocatori ed era un po’ troppo per noi”, spiega Vidili. Laè nata nel 2004 da un gruppo di amici ed è diventata una realtà importante per laa e non solo visto che ha vinto diverse medaglie ai campionati europei a tematica Lgbt, gli Eurogames. Sabato 14 luglio laha organizzato il torneo di beachSPQR Beach...