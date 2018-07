Padova | società di gestione rifiuti fallisce e in 56 Comuni scoppia il caos | il controllo

ilfattoquotidiano

(Di domenica 22 luglio 2018)pubblico operativo solo sulla carta, e bloccato nella realtà dagli stessi sindaci. La matassa delladeinelno diventa sempre più aggrovigliata. Dopo lo scandalo sul crac diTre, la srl pubblica fallita sotto il peso di almeno 30 milioni di debiti e anni di operazioni opache, i problemi non finiscono. Mentre le indagini della Procura di Rovigo si sono concluse con 10 indagati, i nodi aumentano e, come sintetizza un sindaco rimasto per scelta fuori dai giochi, “nessuno ha interesse a risolvere tutto. È un pettine che all’ultimo strattone farebbe troppo male”. È così che l’organo titolato per legge a controllare sul servizio di igiene urbana, il Consiglio di bacino, è nato nel 2016 ma ancora bloccato da ostruzionismi politici. Con il risultato che ladeiin 56della Bassana, un servizio da svariati milioni ...