Orrore in Somalia - bimba di 10 anni muore dopo ablazione del clitoride : Deeqa è morta a 10 anni dopo aver subito l'ablazione del clitoride, la mutilazione genitale femminile a cui sono costrette moltissime adolescenti e bambine in diversi Paesi del mondo. In Somalia il 98% delle donne si è sottoposto a questa crudele pratica, spesso eseguita senza anestesia e con scarse misure igieniche.Continua a leggere