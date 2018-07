Open Championship | Francesco Molinari al comando

Open Championship - Molinari in testa : ANSA, - ROMA, 22 LUG - Finale incredibile all'Open Championship di golf, terzo major stagionale. In Scozia, quando mancano ormai poche buche dal termine del torneo, Francesco Molinari è in testa alla ...

Open Championship : Molinari in corsa per la Claret Jug

Golf – Open Championship : splendida rimonta di Francesco Molinari - l’italiano si arrampica in 5ª posizione : Nella terza giornata dell’Open Championship, Francesco Molinari e Tiger Woods guadagnano molte posizioni entrando nella top ten Francesco Molinari, risalito dal 29° al quinto posto con 207 (70 72 65, -6) colpi, e Tiger Woods, da 29° a settimo con 208 (71 71 66, -5), sono stati tra i protagonisti della terza giornata del 147° Open Championship e saranno in corsa per il titolo nel terzo major stagionale che si conclude sul difficile ...

VIDEO Open Championship 2018 : gli highlights del terzo giro. Che spettacolo nel moving day! Francesco Molinari e Tiger Woods protagonisti : Sarà una grande ultima giornata all’Open Championship. Il moving day ha apparecchiato le carte per una domenica all’insegna dell’incertezza. A comandare sono tre americani, Jordan Spieth, Xander Schauffele e Kevin Kisner, con Kevin Chappell ma soprattutto Francesco Molinari in lotta. L’italiano, infatti, è quinto a soli tre colpi dai leader e domani potrà giocarsi le sue carte. Questo il birdie con cui Jordan Spieth si è ...

Golf - Open Championship 2018 : strepitoso Francesco Molinari! Quinto a un giro dal termine. Comandano Spieth - Schauffele e Kisner : Moving day doveva essere e moving day è stato all’Open Championship, gettando le basi per una memorabile ultima giornata a Carnoustie. Tra quelli che hanno mosso in maniera decisa la classifica c’è soprattutto Francesco Molinari, che oggi ha regalato spettacolo. È stata la solita prima parte, quella in cui il torinese ha sfruttato le possibilità che il percorso offre. Birdie alla 1, poi la doppietta 6-7. Stavolta, però, niente calo ...

Golf – Open Championship : Francesco Molinari perde undici posizioni - Kisner e Johnson in vetta : Il Golfista azzurro ha perso undici posizioni scendendo al 29° posto, in testa si è formata la coppia Kisner-Johnson Francesco Molinari 29° con 142 (70 72, par), ha perso undici posizioni nel 147° Open Championship, terzo major stagionale che si sta svolgendo sul difficile percorso del Carnoustie Golf Links (par 71), a Carnoustie in Scozia, dove Tiger Woods occupa la stessa posizione (142 – 71 71). In una giornata dalle condizioni meteo ...

Open Championship : Molinari scende al 29° posto. Tanti tagli eccellenti - da Johnson a Rahm : Guida tv: l'Open Championship su Sky sabato 21 luglio, dalle ore 11 alle ore 21 , Sky Sport Golf, domenica 22 luglio, dalle ore 10 alle ore 20 , Sky Sport Golf, Commento di Silvio Grappasonni, ...

