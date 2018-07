: Mi spiace, ma Open Arms sbaglia obiettivo. Italia è esempio nel Mediterraneo per umanità ed efficienza soccorsi. Pa… - DaniloToninelli : Mi spiace, ma Open Arms sbaglia obiettivo. Italia è esempio nel Mediterraneo per umanità ed efficienza soccorsi. Pa… - mante : Sono ormai tre giorni che aspettiamo le annunciate spiegazioni di @matteosalvinimi sulla presunta fake news di Open… - matteosalvinimi : ??Contrordine compagni! La Ong “Open Arms” non ci denuncia. Nel frattempo altri 40 immigrati salvati e riportati in… -

La Ong Proactivaprecisa "che nessuna denuncia è stata presentata nei confronti del governono e della sua Guardia Costiera" per la migrante e il bimbo trovati morti in mare. In merito "ai fatti avvenuti durante il salvataggio del 17 luglio 2018, il direttore die molti volontari hanno presentato alla procura di Palma di Maiorca una denunciail capitano della motovedetta libica e il comandante di eventuali altre imbarcazioni libiche per omissione di soccorso e per aver causato la morte di 2 persone"(Di domenica 22 luglio 2018)