Open Arms denuncia Libia e Italia per omicidio colposo Il Viminale replica | ' Soccorriamo

Proactiva Open Arms ha denunciato l'Italia e la Libia : L'ong spagnola Proactiva Open Arms denuncia per omissione di soccorso e omicidio colposo Libia e Italia, ma il Viminale reagisce accusando di "strumentalizzare una vittima con fini politici". Dopo tre giorni di navigazione, le due navi della Ong sono entrate ieri mattina nel porto di Maiorca e subito dopo l'equipaggio, guidato da Oscar Camps, si è recato in commissariato per denunciare il capitano del ...

Open Arms attracca a Palma di Maiorca : “Denunciato Libia e Italia per omicidio colposo”. Viminale : “Strumentalizzazione politica” : Open Arms, la nave della Ong Proactiva, è arrivata nel porto di Palma di Maiorca, con a bordo Josepha, la donna di origine camerunese salvata il 17 luglio nel Mediterraneo (a ottanta miglia dalle coste libiche) insieme con i corpi di un’altra donna e di un bambino che, secondo le accuse della Ong, sarebbero stati lasciati morire in mare dalla ...

