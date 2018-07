agi

: DIETE TROPPO DEI POVERACCI ?? CHE FIGURA! Opem Arms: nessuna denuncia contro il governo italiano e la sua Guardia Co… - 1UniversalGleam : DIETE TROPPO DEI POVERACCI ?? CHE FIGURA! Opem Arms: nessuna denuncia contro il governo italiano e la sua Guardia Co… - ApocalisseLaica : Opem Arms: nessuna denuncia contro il governo italiano e la sua Guardia Costiera: Proactiva Open Arms non ha… -

(Di domenica 22 luglio 2018) Proactiva Opennon ha presentato alcunaile la sua. Ad affermarlo è la stessa Ong spagnola a correzione di quanto riportato ieri in occasione della conferenza stampa fatta successivamente all'approdo della nave al porto di Palma di Maiorca con a bordo la migrante salvata dal naufragio del Mediterraneo e dei corpi di un'altra donna e del suo bambino. "In relazione ai fatti avvenuti durante l'intervento di salvataggio compiuto il 17 luglio 2018 - si legge in una nota della Ong - il direttore e fondatore di Proactiva Open, Oscar Camps, e molti dei volontari presenti a bordo della Opendurante l'ultima missione, hanno presentato presso la Procura di Palma di Maiorca, una: 1) Il Capitano della motovedetta libica 648 ...