ONG OPEN ARMS | “NO DENUNCIA AL GOVERNO ITALIANO” Migranti | Salvini | “il business

L' ONG spagnola Open Arms non ha denunciato l'Italia - e Salvini ironizza - : Roma, 22 lug., askanews, - Nessuna denuncia è stata presentata dalla ong Open Arms nei confronti del governo italiano e della Guardia costiera. Lo ha chiarito la stessa organizzazione non governativa ...

Open Arms - Matteo Salvini : “Porti siciliani aperti e nave ONG va in Spagna - nasconde qualcosa” : Matteo Salvini respinge le accuse lanciate dai volontari di Open Arms e attacca l'ong: "Nonostante la nostra disponibilità di porti siciliani , la nave Ong va in Spagna , con donna ferita e due morti... Non sarà che hanno qualcosa da nasconde re?".Continua a leggere

Open Arms - a bordo campione Nba Marc Gasol/ Migranti - ONG verso Spagna “porti Italia non sicuri con Salvini” : Migranti , Proactiva Open Arms : nave Ong verso la Spagna , "porti Italia non sicuri con Salvini". A bordo anche il campione Nba Marc Gasol , volontario durante vacanze estive(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 12:42:00 GMT)

Marc Gasol cuore d’oro : la stella NBA in mare con la ONG Proactiva Open Arms per salvare la vita ai migranti : La stella NBA Marc Gasol si è reso protagonista di uno splendido gesto di grande umanità: lo spagnolo ha aiutato la ONG Proactiva Open Arms a salvare dei migranti in una missione di recupero in mare Durante gran parte dell’anno difende i colori dei Memphis Grizzlies, sui più prestigiosi parquet dell’NBA, ma quando il campionato finisce, in quel periodo definito ‘offseason’ (le ferie, le meritate vacanze), Marc Gasol ...