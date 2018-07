' Omicidio colposo' | Open arms denuncia ma il Viminale rilancia

Migranti - Open Arms : "Denunciamo Italia e Libia per Omicidio colposo"/ Meloni - "loro fanno tratta esseri umani" : Migranti, accuse contro la Guardia Costiera della Libia: causa naufragi volutamente, ecco perché. Intanto la nave Open Arms è approdata nel porto di Palma di Maiorca in Spagna.(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 21:50:00 GMT)

Cagliari - neonato muore dopo la nascita : 6 medici indagati per Omicidio colposo : Il neonato è morto il 12 luglio. dopo l’apertura del fascicolo il pm ha deciso di indagare sullo staff medico che ha seguito il parto e le ore prima della tragedia: sei medici del reparto di Ostetricia e ginecologia del Policlinico universitario di Monserrato sono stati quindi inscritti nel registro degli indagati.Continua a leggere

Eleonora - 18 anni - rifiutò la chemio : genitori rinviati a giudizio per Omicidio colposo : Dovranno affrontare il processo i genitori di Eleonora Bottaro, la diciottenne padovana di Bagnoli malata di leucemia morta il 29 agosto 2016 dopo aver rifiutato la chemioterapia. Lino Bottaro e Rita ...

Morto soffocato dalla mozzarella nella casa di cura - aperta un'inchiesta per Omicidio colposo : CASORIA - Muore soffocato da una fetta di mozzarella mentre cena nella struttura protetta per malati gravi psichiatrici dove i pazienti dovrebbero essere sorvegliati 24 ore su 24. La tragedia è ...

Sperlonga - la tredicenne morta per annegamento : quattro indagati con l’ipotesi di Omicidio colposo : Sara Francesca Basso, la tredicenne morta mercoledì scorso dopo essere stata risucchiata dal bocchettone della piscina del Grand Hotel Virgilio di Sperlonga, in provincia di Latina, è morta per annegamento. È quanto emerge dai primi risultati dell’autopsia effettuata stamattina all’Istituto di Medicina legale del Policlinico Tor Vergata a Roma. Non sono invece emersi elementi che possano avvolorare l’ipotesi di un malore. Per avere un quadro più ...

Annegato in sottopasso - pm di Ivrea indaga per Omicidio colposo : Annegato in sottopasso, pm di Ivrea indaga per omicidio colposo Annegato in sottopasso, pm di Ivrea indaga per omicidio colposo Continua a leggere L'articolo Annegato in sottopasso, pm di Ivrea indaga per omicidio colposo proviene da NewsGo.