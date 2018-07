' Oltre i limiti della paura' | Nardone arriva al Mof

MotoGP - la classe eterna di Valentino Rossi. Spinge la Yamaha Oltre i limiti - dopo la sosta può provare l’attacco : Il tracciato del Sachsenring (Germania), sede del nono round del Mondiale 2018 di MotoGP, non era mai stato così amico di Valentino Rossi. Questo toboga tedesco, sinistrorso (10 delle 13 curve a sinistra), non faceva impazzire lo stile di guida del “Dottore“. Il venerdì e quel 17° posto al termine delle PL2 non lasciavano presagire nulla di buono eppure, come al solito, il campione ha messo la sua zampata. Il secondo posto di ieri, ...

MotoGP - Mondiale 2018 : Valentino Rossi va Oltre i limiti della Yamaha. Ma Marc Marquez sembra imprendibile : A fine gara, per l’ennesima volta, è arrivato puntuale il grido d’aiuto di Valentino Rossi. “La moto si guida bene, ma ci serve di più in accelerazione. Io e Maverick stiamo facendo un grande lavoro. Però dal Giappone devono darci una mano…“. Parole dette col sorriso, come sempre, ma non per questo non amare. Quello del Sachsenring è stato il quinto podio in nove gare per Rossi, bottino ottimo ma non soddisfacente ...

Ciclismo – Oltre i limiti : Rapha presenta Gavia Race Cape : Ciclismo Oltre i limiti, Rapha presenta Gavia Race Cape: un’edizione limitata realizzata con la speciale tecnologia Polartec® NeoShell® È sulla salita del Gavia che il ciclista americano Andy Hampsten, durante il 71° Giro d’Italia del 1988, ha scritto la storia del Ciclismo. Sfidando gelo, pioggia e fatica, grazie alla forza mentale e la voglia di conquistare la maglia rosa è riuscito a realizzare il suo più grande sogno: vincere il ...

Milano - biossido di azoto Oltre i limiti in una scuola su due : ... sono i dati che emergono dalla nuova mappatura presentata da Cittadini per l'aria Onlus, risultato del progetto di scienza partecipata 'NO2, No grazie. Stop ai diesel in città', cui hanno aderito ...

